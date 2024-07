video suggerito

Chi è Mariana D’Amico, agente immobiliare di Casa a Prima Vista Mariana D’Amico una delle agenti immobiliari milanesi del programma Casa a Prima Vista, insieme a Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Ha 36 anni, vive a Milano e lavora nel settore da oltre 15 anni. Nel 2008 ha aperto una sua agenzia a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mariana D'Amico è una delle agenti immobiliari di Casa a Prima Vista. Insieme a Ida Di Filippo e Gianluca Torre, si occupa di trovare a Milano la casa perfetta per gli aspiranti acquirenti che partecipano al programma. Ha 36 anni e un'esperienza di oltre 15 anni nel settore immobiliare e conta oltre 400 immobili transati con successo. Dal 2008 gestisce la sua società, la Patrimoni Real Estate.

Chi è Mariana D’Amico, agente immobiliare di successo e protagonista di Casa a Prima Vista

Mariana D'Amico ha 36 anni, vive a Milano e lavora nel settore immobiliare da quando ne ha circa 16. Nel 2008 è diventata titolare di una sua agenzia, la Patrimoni Real Estate, con sede principale nella zona di Porta Venezia a Milano, ma che opera anche a Roma. Si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione, in qualità di agente immobiliare, al programma Casa a Prima Vista, in onda su Real Time. In ogni puntata sfida gli altri due agenti milanesi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, cercando di proporre agli acquirenti la casa dei loro sogni.

I tre agenti milanesi di Casa a Prima Vista

La vita privata di Mariana D'Amico, il compagno Samy Beraha e i due figli

Mariana D'Amico è piuttosto riservata sulla sua vita privata, tanto che sul suo profilo Instagram, seguito da 90mila follower, non c'è alcuna traccia della famiglia. La nota agente immobiliare sarebbe legata da circa 10 anni al compagno Samy Beraha ed è madre di due figli maschi. Sul profilo Facebook di lui, manager di professione, ci sono diversi scatti di famiglia che rappresentano momenti passati insieme, dai compleanni alle giornate al mare.

Mariana D’Amico, un’autorità del settore a Casa a Prima Vista

Nel programma Casa a Prima Vista, Mariana si distingue per la sua professionalità e autorevolezza, vista anche la lunga esperienza nel settore e la vendita di oltre 400 immobili. Imprenditrice di successo, è ormai una veterana e, come si legge sul sito della sua agenzia, ha un'idea ben chiara della sua attività: "Non mi occupo solo della valorizzazione di casa tua ma anche del tuo investimento”.