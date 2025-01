video suggerito

Quando inizia Casa a prima vista 2025: la data della prima puntata della nuova stagione La quinta stagione di Casa a prima vista su Real Time avrà inizio il 17 febbraio. Le registrazioni sono state fatte in questi ultimi mesi, su Roma e su Milano, le città protagoniste del format.

A cura di Ilaria Costabile

Il 17 febbraio inizia la nuova stagione di Casa a prima vista, si tratta della quinta edizione del programma di Real Time. Le registrazioni sono già iniziate, torneranno quindi gli agenti immobiliari a cui il pubblico si è affezionato, ovvero Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Mariana D'Amico, Corrado Sassu e Blasco Pulieri e Nadia Mayer. Trovare casa è uno dei sogni proibiti degli italiani e il programma è riuscito a mixare perfettamente la capacità di scoprire anche zone inedite delle città e poi anche avere qualche nozione in più sul mercato immobiliare.

Quando va in onda Casa a prima vista 2025

La prima puntata della nuova stagione di Casa a prima vista andrà in onda il 17 febbraio. Il programma, in cinque stagioni, ha accresciuto notevolmente il suo pubblico, interessato spesso alle vicende immobiliari dei probabili acquirenti che, quindi, decidono di affidarsi alla trasmissione per trovare la casa che hanno sempre sognato. Come hanno più volte spiegato gli agenti, a seconda delle città cambia anche la tipologia di acquisto. Per cui Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, che lavorano su Milano, avranno richieste differenti da quelle che potrebbe avere Blasco Pulieri su Roma.

Le registrazioni delle nuove puntate di Casa a Prima vista

A confermare l'inizio della nuova stagione è stato Gianluca Torre con un video pubblicato su X, in cui scrive "Torniamo presto" e mostra il dietro le quinte dei nuovi episodi. Dopo di lui, anche il competitor romano Corrado Sassu ha condiviso su Instagram un video in cui mostra alcuni momenti delle registrazioni dei prossimi episodi, così da incuriosire i fan che, infatti, non aspettano altro che il ritorno del programma, per poter assistere alla sfida tra le due città italiane, dove comprare casa è diventato sempre più difficile e forse, anche per questo, un format come Casa a prima vista, funziona così tanto.