Chi è Blasco Pulieri, l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista

Blasco Pulieri è uno dei tre agenti immobiliari romani di Casa a Prima Vista. Classe 1978 ha 45 anni, laureato in sociologia è sposato e ha una figlia. Ha anche un breve passato da attore.

A cura di Ilaria Costabile

Blasco Pulieri è uno degli agenti immobiliari del noto di Real Time, Casa a Prima Vista, format in cui si racconta "l'anima delle case" a possibili acquirenti che si muovono in tutta Italia. Rientra nel trio degli agenti di Roma, insieme a Corrado Sassu e Nadia Meyer. Classe 1978, ha 45 anni, è laureato in sociologia e prima di intraprendere la carriera di agente immobiliare, ha lavorato anche come attore, prendendo parte a spot pubblicitari, film e programmi tv. Inoltre è sposato e ha una figlia.

Chi è Blasco Pulieri, uno degli agenti di Casa a Prima Vista, attore e presentatore

Nato a Roma, il 25 settembre 1978, Blasco Pulieri deve compiere 46 anni. Il nome, così particolare, è stato scelto da sua madre, che spulciando nell'albero genealogico di famiglia ha pensato che potesse essere adatta a lui. In realtà, non è il solo nome particolare, dal momento che ne ha un secondo, ovvero Bartholomeo, scritto con l'uso del "th". Ha frequentato l'Università La Sapienza di Roma, dove si è laureato in sociologia, ma ha sempre coltivato anche la sua passione per il cinema, dal momento che il padre era un regista. Di fatti, prima di diventare agente immobiliare, ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie, ma anche a film e programmi tv. Tra le sue passioni c'è anche lo sport, soprattutto la vela, di cui è anche istruttore.

Blasco Pulieri con Corrado Sassu, fonte Instagram

La famiglia di Blasco Pulieri: la moglie Evita e la figlia Viola

Pulieri è sposato. Sua moglie si chiama Evita Comes, è una scrittrice e i due sono convolati a nozze nel 2021, dopo cinque anni insieme. Due anni prima è nata anche la loro bambina, Viola. Sul suo profilo Instagram, dove è seguito circa 39mila followers, Blasco pubblica spesso momenti della sua vita privata, ma anche del lavoro, soprattutto dopo il successo del format che lo vede protagonista.

Blasco Pulieri e la moglie Evita Comes, fonte Instagram

Blasco Pulieri e l’anima delle case a Casa a Prima Vista

Casa a Prima Vista è diventato uno dei programmi di Real Time più seguiti dal pubblico. Il format consiste in una sfida di tre agenti immobiliari che cercando di soddisfare le richieste dei clienti, che sono alla ricerca di casa e appartamenti. Dopo aver fatto le dovute visite, l'acquirente deve scegliere il suo agente preferito, decretando così il vincitore. Tratto caratteristico di Blasco è senza dubbio l'empatia che mette in gioco con il compratore, ma soprattutto che lui provi a cercare "l’anima delle case".