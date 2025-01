video suggerito

C'è Posta Per Te 2025, le anticipazioni di sabato 11 gennaio: chi sono gli ospiti della prima puntata Torna in onda C'è Posta Per Te con una nuova edizione. Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda ogni sabato, in prima serata su Canale5, dall'11 gennaio 2025. Questa sera ci saranno Antonino Cannavacciuolo, l'amatissimo chef stellato di Masterchef, e Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, alla sua prima apparizione nel programma. Qui tutte le anticipazioni.

A cura di Redazione Spettacolo

Torna in onda C'è Posta Per Te con una nuova edizione. Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda ogni sabato, in prima serata su Canale5, dall'11 gennaio 2025. Come da tradizione, la padrona di casa accoglierà nel suo studio numerosi ospiti per regalare intrattenimento ai telespettatori e sorprese ai protagonisti delle singole puntate. Questa sera ci saranno Antonino Cannavacciuolo, l'amatissimo chef stellato di Masterchef, e Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, alla sua prima apparizione nel programma di Maria De Filippi. Per lo chef Cannavacciuolo questa invece è la sua quinta partecipazione.

Chi sono gli ospiti della prima puntata

Antonino Cannavacciuolo è uno dei nomi della cucina stellata più amati del piccolo schermo. Attualmente alle prese con Masterchef 14, il fortunato programma Sky dedicato alla cucina e arrivato alla sua quattordicesima edizione, è accompagnato in scena dai fidati Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Vlahovic invece continua la sua stagione calcistica, avendo grandi estimatori in Premier League. Le ipotesi riguardano anche il Chelsea e l'Arsenal, ma il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha ipotizzato anche uno scenario in Serie A: “Non è un acquisto né una trattativa, ma Vlahovic andrà in scadenza nel 2026 e il Milan ha bisogno di un attaccante. Sono convinto che la società stia iniziando ad aprire gli occhi su opportunità e occasioni che potrebbero aprirsi”.

Le anticipazioni della prima puntata dell'11 gennaio

Tornano le storie coinvolgenti e toccanti di C'è Posta Per Te: sabato 11 gennaio 2025 riparte il programma del sabato sera di Maria de Filippi, pronta a regalare ai telespettatori e ai suoi protagonisti grandi emozioni. Chi scriverà alla redazione cercherà di ricongiungersi a fratelli, sorelle, padri, madri, fidanzati, nonni ed amici, e spesso le storie scelte per il programma si sono concluse con il lieto fine. La padrona di casa affronterà le vicende dei suoi protagonisti, dirigerà le loro sorprese e racconterà le loro storie. Nel cast, incaricati a consegnare le buste, sempre i postini Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.