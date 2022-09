Chi è Giovanni Vescovo, il nuovo postino di C’è posta per te che ha già partecipato a Uomini e Donne Giovanni Vescovio ha 30 anni ed è originario di Treviso, ma vive e lavora a Roma come PR. Nel 2016 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sonia Lorenzini, ma l’amore non è mai decollato. Da gennaio, consegnerà la posta di Maria De Filippi nella nuova edizione di C’è posta per te.

A cura di Giulia Turco

C’è Posta per te ha un nuovo affascinante postino. A recapitare gli inviti di Maria De Filippi nella prossima edizione del programma al via da gennaio sarà Giovanni Vescovo, 30enne di Treviso che ha già partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Ad annunciarlo è l’account ufficiale del programma, che gli dedica un simpatico video di presentazione. “Prossimamente nelle vostre case…”, Giovanni salta in sella alla bici pronto a recapitare i messaggi da parte di chi spera di riconciliarsi.

Chi è Giovanni Vescovio, il nuovo postino di C’è posta per te

Giovanni Vescovio ha 30 anni ed è originario di Treviso, ma vive e lavora a Roma come PR. Alto, biondo e occhi azzurri, si è fatto conoscere nel mondo dei programmi di Maria De Filippi partecipando per la prima volta a Uomini e Donne nell’edizione 2016/2017. Il suo obiettivo era conquistare Sonia Lorenzini, l’allora tronista, che sin da subito è rimasta colpita da lui. Dopo una prima uscita carica di promesse però, la tronista decise che non c’era abbastanza feeling tra loro e mise un punto alla loro frequentazione.

Chi sono gli altri postini di C’è Posta per te 2023

C'è Posta per te si prepara a tornare il prossimo gennaio in prima serata su Canale 5. Torneranno le storie, gli incontri, i grandi ospiti e quest'anno ci saranno anche diverse novità. Prima fra tutte la scelta di arruolare nuovi volti per il programma, che manterranno saldo il legame con gli altri show di Maria De Filippi. Oltre al nuovo postino Giovanni infatti, qualche anno fa è approdato nel team anche Andrea Offredi, ex tronista di Uomini e Donne. Non è ancora stato annunciato se Giovanni sarà il sostituto di Andrea, o se ci saranno entrambi. A consegnare la posta dovrebbero tornare anche Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, oltre ai due postini veterani amatissimi dal pubblico, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni. Questi ultimi fanno parte del cast da oltre 20 anni.