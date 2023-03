C’è Posta per te, Mattia non accetta le scuse della madre Assunta: “Al momento non voglio rivederla” Assunta si rivolge a C’è posta per te, nella puntata del 4 marzo, per riallacciare i rapporti con il figlio Mattia, che non sente e non vede da un anno. Il motivo della lontananza sarebbe l’arrivo di Roxanne, fidanzata del ragazzo. Lui però non vuole saperne e chiude la busta.

Le parole di Assunta per il figlio Mattia

La donna prova a convincere il figlio Mattia, che ha accettato l'invito ed è presente in studio, spiegandogli il suo punto di vista: "Ti chiedo di riprendere il rapporto che avevamo, di stringerti, di parlarti. Mi manchi e so che dentro di te hai tanto amore. Mattia noi abbiamo bisogno di te e tu di noi".

Il ragazzo allora spiega il motivo per cui ha scelto di non rispondere alla madre per così tanto tempo: "Ci sono stati dei comportamenti che mi hanno portato a dire che se devo stare tutti i giorni con l'arrabbiatura, preferisco ignorare e smettere di vederla". Poi interviene anche Roxanne, raccontando di aver sviluppato problemi di ansia negli ultimi tempi e smentendo il fatto di aver fatto pagare i suoi debiti a Mattia:

Io non gli ho mai detto che non deve vedere sua madre, doveva decidere lui. Siamo andati oltre all'amore materno sano, ha parlato male di me e della mia famiglia.

Mattia decide di chiudere la busta e non perdona la madre

Maria De Filippi, come con la storia precedente, prova a far ragionare Mattia e dice con sincerità quello che pensa sulla loro vicenda: "Credo che ami te Roxanne ma sia anche preoccupato per la salute di sua madre e si autoimpone di non andare da lei, per stare sereno con te". La conduttrice pensava che il ragazzo potesse trovare un equilibrio, vedere la madre una volta a settimana. Ma lui non vuole sentire ragioni e prende la decisione di chiudere la busta, non perdonando quindi la donna: "Non credo, al momento almeno no".