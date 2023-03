Tiziano Ferro a Maria De Filippi: “Quando abbiamo girato C’è Posta, non immaginavamo tanto dolore” Tiziano Ferro sarà ospite della puntata di questa sera di C’è Posta per te, che segna il ritorno di Maria De Filippi in tv dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. A poche ore dalla messa in onda, l’artista le ha dedicato un affettuoso messaggio: “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”.

A cura di Elisabetta Murina

Tiziano Ferro è uno degli ospiti della puntata del 4 marzo di C'è Posta per te. L'artista, a poche ore della messa in onda, ha voluto dedicare un dolce messaggio alla conduttrice Maria De Filippi, che lo scorso 24 febbraio ha perso il marito Maurizio Costanzo e che proprio questa sera torna per la prima volta in onda con il suo programma.

Il messaggio di Tiziano Ferro per Maria De Filippi

La puntata di stasera (4 marzo) è stata registrata diverso tempo fa, prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. "Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria", ha scritto l'artista sui suoi social rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi e accompagnando le sue parole a un tenero scatto in cui la conduttrice gli stringe le mani e lo bacia affettuosamente sulla fronte. Poi ha aggiunto: "Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte". Un appuntamento che per la conduttrice ha un forte significato: è la prima volta che torna in tv dopo la morte del marito, con cui ha condiviso gli ultimi 30 anni di vita e per cui ha ricevuto l'affetto di moltissimi amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Costanzo è venuto a mancare lo scorso 24 febbraio, dopo aver passato alcune settimane in terapia intensiva a seguito di un intervento chirurgico a cui si era sottoposto.

Maria De Filippi torna in tv dopo la scomparsa del marito

La morte di Maurizio Costanzo ha colto tutti di sorpresa. Anche la moglie Maria De Filippi non si aspettava che l'operazione del marito potesse portare a questo epilogo. A raccontare il Corriere della Sera, che racconta come il conduttore fosse stato ricoverato per "un piccolo intervento", non considerato grave, anzi di routine. La notizia ha sconvolto non solo il mondo dello spettacolo, ma anche quello della programmazione Mediaset. Per una settimana, su Canale5, non sono andati in onda Uomini e Donne e nemmeno Amici, così come C'è Posta per te. Questa sera, sabato 4 marzo, il programma verrà trasmesso di nuovo, anche se si tratta di un appuntamento registrato prima della sua scomparsa. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro e due membri del cast della serie di successo Mare Fuori.