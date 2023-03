C’è posta per te torna in TV dopo la morte di Costanzo: ospiti Tiziano Ferro e il cast di Mare Fuori

La puntata di C'è posta per te, che va in onda sabato 4 marzo, rappresenta il ritorno in video di Maria De Filippi dopo il dolore per la morte del marito Maurizio Costanzo (sebbene la puntata sia stata registrata prima). Dal giorno della scomparsa del giornalista, venerdì 24 febbraio, per rispetto del momento di lutto, sono stati sospesi tutti i programmi della conduttrice, dunque, Uomini e Donne, Amici e, anche, C'è posta per te. Al suo posto, sabato scorso, sono andate in onda due serate evento condotte da Maurizio Costanzo con i grandi della tv, da Monica Vitti e Alberto Sordi a Corrado e Raimondo Vianello. Stasera, sabato 4 marzo, torna C'è posta per te.