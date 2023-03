Tiziano Ferro commosso per Federica e Antonella: “Sono papà da poco, prenderò spunto dal vostro” Tiziano Ferro è stato ospite della puntata di C’è Posta per te nella puntata del 4 marzo. Massimo lo ha chiamato per fare una sorpresa alle figlie Antonella e Federica, sue fan, che da poco hanno perso la mamma. L’artista ha fatto loro due regali speciali.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A C'è posta per te, nella puntata del 4 marzo, arriva il momento di Tiziano Ferro. A chiamarle è stato Massimo, che vuole fare una sorpresa alle figlie Federica e Antonella, che lo scorso marzo hanno perso la madre Lucrezia per via di una lunga malattia. La scelta dell'artista non è causale: le ragazze sono andate al suo concerto quando erano piccole, portate proprio dal padre.

Le parole di papà Massimo per le figlie

Massimo ha voluto sfruttare l'opportunità di C'è Posta per te per scrivere una lettera alle figlie, dicendo quando vuole bene a ognuna di loro e scusandosi per non essere stato sempre presente, specie durante il periodo della malattia della madre:

Avrei dovuto essere molto più presente per voi, soprattutto nel periodo della malattia di mamma, con la speranza che potessi salvarla, vi ho messo un po' da parte. Non vi ho mai chiesto come stavate, se avevate bisogno di me. Voglio dirvi che vi voglio tanto bene. La mamma si è ammalata e mi è caduto il mondo addosso. Mi sono occupato di lei e di voi, piccole mie, mi sono scordato. C'ero sempre, ma non mi occupavo delle vostre paure.

Poi dal pubblico si alza Monica, la zia delle ragazze, che si siede accanto a loro e, con le lacrime agli occhi, dice: "Siete cresciute troppo in fretta ma sono fiera e orgogliosa di come siete diventate e anche vostra madre sarebbe fiera".

I regali di Tiziano Ferro per Antonella e Federica

Poi Tiziano Ferro è sceso dalle scale ed è corso dalla ragazze che, emozionate, lo hanno subito abbracciato. L'artista è da poco diventato papà insieme al compagno Viktor e si è commosso nel sentire la forza che ha avuto Massimo:

Io non mi posso permettere di parlare della vostra storia perché è troppo preziosa e bella, ma non importa quanto si cade, la risalita fa molto più rumore. Ce ne vorrebbero di più di genitori come Massimo che hanno voglia di parlare.

Prima di regalare ad Antonella e Federica un invito al suo concerto a Napoli, Tiziano Ferro si è fatto raccontare da loro alcuni ricordi belli del padre, poi ha aggiunto: