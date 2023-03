Ascolti tv sabato 4 marzo 2023: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids Agli ascolti tv di sabato 4 marzo vince Maria de Filippi con C’è Posta Per Te, tornato in onda dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo: si è difeso bene lo show su Rai Uno The Voice Kids. Ecco i dati Auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Agli ascolti tv di sabato 4 marzo 2023 vince su Canale 5 C'è Posta Per Te, lo show di Maria de Filippi tornato in onda a una sola settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, con 4.556.000 spettatori con uno share del 28.8%. Si è difeso bene The Voice Kids in onda su Rai Uno che ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.589.000 spettatori pari al 22.9% di share. Tutti i dati Auditel di ieri.

Il ritorno di C'è Posta Per Te dopo la morte di Costanzo

Dopo la pausa del 25 febbraio per lutto, Maria de Filippi è tornata in onda ieri sera, sabato 4 marzo, con la puntata di C'è Posta Per Te, registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. Il people show ieri sera è iniziato con una breve lettera scritta dalla conduttrice per gli spettatori: li ha ringraziati per l'amore e l'affetto ricevuto. Poi ha accolto in studio i suoi ospiti – Tiziano Ferro e gli attori di Mare Fuori Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson – e affrontato le storie della serata, conquistando ancora il pubblico televisivo e registrando lo share più alto della serata.

Gli ascolti tv di sabato 4 marzo 2023

Nella serata di ieri, sabato 4 marzo 2023, la novità The Voice Kids si è difesa bene contro C'è Posta Per Te. Su Rai Due FBI ha interessato invece 827.000 spettatori con il 4.2% di share, su Italia Uno Dragon Trainer – Il mondo nascosto ha intrattenuto 558.000 spettatori con il 3% di share. Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta ha totalizzato 896.000 spettatori con il 5.3% di share, su Rete4 il film Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone in prima visione, ha raccolto davanti al piccolo schermo 402.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 La maschera di ferro ha registrato 402.000 spettatori con il 2.3%. Tv8 con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 hanno segnato 779.000 spettatori con il 4.1% di share. Infine sul Nove Per qualche dollaro in più è stato seguito da 234.000 spettatori.