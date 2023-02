C’è posta per te non andrà in onda il 25 febbraio, su Canale 5 Maurizio Costanzo e i grandi della TV C’è posta per te non andrà in onda sabato 25 febbraio. Spazio a un omaggio a Maurizio Costanzo. Canale5 trasmetterà due serate evento da lui ideate con Vittorio Gassman, Monica Vitti, Alberto Sordi, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 25 febbraio, C'è posta per te non andrà in onda. Un altro cambio di programmazione che segue la morte di Maurizio Costanzo. Mediaset, tramite un comunicato, ha fatto sapere che la prima serata del sabato sera lascerà spazio a due serate-evento "speciali e indimenticabili", che sono state ideate proprio dal giornalista e conduttore. Il programma condotto da Maria De Filippi, dunque, non andrà in onda.

C'è posta per te non andrà in onda, cosa trasmetterà Canale 5 al suo posto

Sabato 25 febbraio, al posto del programma C'è posta per te, andranno in onda due serate evento che sono state ideate da Maurizio Costanzo, il giornalista morto venerdì 24 febbraio. Un omaggio da parte di Mediaset. In particolare, gli spettatori potranno assistere alla riproposizione di due importanti eventi: "In ordine alfabetico" con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, che nel 1999, rilasciarono la prima intervista insieme. Poi, andrà in onda "I tre tenori" con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Maurizio Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998. Un'occasione unica, per gli spettatori, per ricordare Maurizio Costanzo ma anche per rivedere questi grandi personaggi che hanno impreziosito il panorama artistico italiano e che non sono mai stati dimenticati.

Verissimo – Ciao Maurizio, poi i funerali di Maurizio Costanzo in diretta

Domenica 26 febbraio, spazio a una puntata speciale di Verissimo, intitolata "Verissimo presenta Ciao Maurizio”. A partire dalle ore 16:30, Silvia Toffanin ricorderà il giornalista e conduttore televisivo. Inoltre, Mediaset – esattamente come Rai1 – seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo, che si terranno lunedì 27 febbraio a partire dalle ore 15:00, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La camera ardente, invece, sarà allestita a partire da sabato 25 febbraio.