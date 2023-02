I funerali di Maurizio Costanzo in diretta TV su Rai1, come seguire le esequie Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni. Lunedì 27 febbraio si terranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. La cerimonia funebre avrà inizio alle ore 15 e sarà possibile seguirla in diretta TV.

A cura di Daniela Seclì

Maurizio Costanzo è morto venerdì 24 febbraio. Il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni e, secondo quanto riporta il Tg1, era ricoverato da tre settimane nella clinica Paideia per un intervento chirurgico di routine. Poi le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dove, purtroppo, nella tarda mattinata di venerdì 24 febbraio, si è spento. Lunedì 27 febbraio, si terranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Per chi non potesse presenziare alla cerimonia funebre, sarà disponibile una diretta televisiva su Rai1.

Come seguire i funerali di Maurizio Costanzo in diretta TV

In questi giorni, sarà possibile rendere omaggio a Maurizio Costanzo. I funerali del giornalista e conduttore televisivo si svolgeranno lunedì 27 febbraio, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. La cerimonia avrà inizio alle ore 15. Sarà trasmessa in diretta da Rai1. Nonostante non sia ancora stato ufficializzato, è molto probabile che anche Mediaset – e in particolare Canale5 – segua le esequie per permettere agli spettatori che non possono presenziare, di partecipare alla cerimonia.

La camera ardente in Campidoglio per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo

Intanto, in queste ore verrà allestita la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Sarà accessibile a tutti coloro che vorranno dare un ultimo saluto a Maurizio Costanzo a partire dalla giornata di sabato 25 febbraio, dalle ore 10:30 alle ore 18:00. La camera ardente sarà aperta anche nella giornata di domenica 26 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Infine, come già precisato, lunedì 27 febbraio, alle ore 15:00 ci saranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo. Così, l'Italia dirà addio a Maurizio Costanzo.