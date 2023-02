Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in lacrime al funerale di Maurizio Costanzo: “Era il nostro maestro” Tra i numerosi volti dello spettacolo, nella Chiesa degli Artisti dove si celebra il funerale di Maurizio Costanzo anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La coppia nota della tv italiana è stata inquadrata mentre, in lacrime, ascolta la cerimonia d’addio al noto giornalista e conduttore televisivo.

A cura di Gaia Martino

Anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli partecipano al funerale di Maurizio Costanzo oggi, lunedì 27 febbraio 2023, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma: visibilmente commossi, ascoltano le parole di Don Walter Insero, a capo della cerimonia. Il famoso conduttore televisivo e giornalista è morto venerdì 24 febbraio all'età di 84 anni: per l'ultimo saluto in questo pomeriggio tantissimi i volti noti dello spettacolo, dello sport e del cinema italiano tra cui Gerry Scotti, Carlo Conti, Daniele Silvestri, Cristian De Sica, Amadeus, Alfonso Signorini.

La commozione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sono stati inquadrati dalle telecamere di Canale 5 mentre in silenzio ascoltano le parole di Don Walter Insero che celebra la cerimonia: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono apparsi visibilmente commossi e provati dal momento. In silenzio con il volto bagnato dalle lacrime, partecipano all'ultimo saluto per Maurizio Costanzo. Uniti nel dolore, si sono poi stretti l'uno all'altro.

Su Instagram avevano rivolto al conduttore e giornalista un pensiero personale: Bonolis con una foto di gruppo ha salutato Costanzo con un cuore accompagnato dal testo "i tuoi ragazzi". In foto anche Gerry Scotti, Carlo Conti e Enrico Mentana. La stessa immagine l'ha condivisa la moglie, Sonia Bruganelli, con il testo "Il maestro di tutti loro".

In prima fila per Costanzo la moglie Maria de Filippi con il figlio Gabriele e Pier Silvio

Una chiesa gremita, così come il suo esterno, per Maurizio Costanzo. Nell'ultimo saluto al conduttore defunto sono tantissimi i nomi dello spettacolo e dello sport italiano giunti in Piazza del Popolo a Roma: in prima fila nella Chiesa degli Artisti c'è Maria De Filippi, da oltre 30 anni al fianco del giornalista, con il figlio Gabriele. Con loro anche Pier Silvio Berlusconi e Raffaella Mennoia. C'è anche Sabrina Ferilli alle spalle della famosa presentatrice televisiva, sua cara amica e collega.