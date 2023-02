Confronto tra Sonia Bruganelli e Edoardo Donnamaria, lui disse: “Bollita, lavora grazie a Bonolis” Edoardo Donnamaria, nella casa del Grande Fratello Vip, aveva usato parole offensive nei confronti dell’opinionista: “Brutta, antipatica, la odio, è bruciata e bollita, lavora perché è la moglie di Paolo Bonolis”. La replica di Sonia Bruganelli.

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 6 febbraio, Alfonso Signorini ha chiesto a Edoardo Donnamaria di raggiungerlo in studio. Il concorrente ha avuto un confronto con l'opinionista Sonia Bruganelli, per ciò che ha detto sul suo conto in settimana.

Cosa ha detto Edoardo Donnamaria su Sonia Bruganelli

Edoardo Donnamaria, ritenendo Sonia Bruganelli responsabile dell'ennesima sua lite con Antonella Fiordelisi, ha insultato l'opinionista: "Guarda che hai fatto Sonia Bruganelli, sei brutta, brutta e antipatica, ti odio, lei odia me e io odio lei, è bollita, bruciata, controcorrente per forza. Magari facessi quello che fa lei? Eh, sposati Paolo Bonolis. Credo che lei sia matura e non se la prenderà, ma in questo momento mi sta sul caz*o".

La reazione di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, in effetti, non se l'è presa più di tanto. L'opinionista, durante il confronto con Edoardo Donnamaria, ha detto: "Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi. L'unica cosa che mi ha un po' lasciato così, è che secondo lui, se una donna ha fatto qualcosa è perché è sposata con un uomo". E ha continuato:

Ho l'impressione che tu abbia un atteggiamento, nella relazione uomo – donna, che non è proprio limpido. Hai una rabbia repressa nei confronti della donna di cui ti sei innamorato, perché la gestisci relativamente, allora la aggredisci o ti sottrai. Mi dispiace.

Edoardo Donnamaria ha spiegato che riguardo alla frase su Paolo Bonolis scherzava. E Sonia ha ribattuto: "Da te me lo aspettavo. Dovresti maturare, essere felice quando una persona che ami ottiene un riconoscimento". Il concorrente ha spostato il discorso sulla sua relazione con Antonella:

È vero che sono arrabbiato con Antonella per tante cose che sono successe tra noi. Mi sono ritrovato in una situazione in cui non sapevo che fare. Quando vedo come sto male, voglio andare da lei. Sono consapevole di dover maturare.

Bruganelli ha ragionato insieme a lui su questo punto: "Io credo che un uomo che è innamorato della propria donna, non la metta sulla bocca degli altri, soprattutto di chi non stima la sua fidanzata". Duro Edoardo: "Frase molto bella, ma detta al Grande Fratello non ha alcun senso, non posso impedire agli altri di parlare di Antonella". L'opinionista, allora, gli ha detto che lui per primo dovrebbe smettere di farlo. Il confronto è finito con Edoardo Donnamaria che chiedeva: "Mi perdoni Sonia?". E lei: "Sì, ti perdono". Poi, la promessa di Alfonso Signorini: "Sono disponibile a fare da padrino al battesimo del bambino tuo e di Antonella".