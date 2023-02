Donnamaria contro Sonia Bruganelli: “Sta bruciata, vuoi fare cose in tv? Sposati Bonolis” Edoardo Donnamaria commenta con Antonella Fiordelisi le frasi contro di lui dette da Sonia Bruganelli in puntata: “Sta bruciata, bollita, te lo dico io”, dice il gieffino dell’opinionista.

A cura di Ilaria Costabile

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto nuovamente pace, dopo l'ennesima litigata. I due, infatti, dopo la puntata di lunedì 30 gennaio in cui si erano scontrati anche in diretta, hanno trascorso qualche giorno senza parlarsi, per poi tornare l'uno nelle braccia dell'altra. Durante questo momento di rappacificazione, il gieffino si è sfogato parlando delle frasi dette da Sonia Bruganelli contro di lui.

Il commento di Edoardo su Sonia Bruganelli

Il volto di Forum non deve aver preso bene l'exploit dell'opinionista, che in puntata si è scagliata contro di lui accusandolo di essersi avvicinato ad Antonella Fiordelisi perché lei "ha luce propria" a differenza sua. Stizzito da queste affermazioni, allora, commenta con la sua compagna quanto detto da Bruganelli:

Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio te lo dico io. Infatti siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso. Vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis. In che senso? Vabbè non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate

Immediata la difesa della ex schermitrice che, infatti, lo rimprovera facendogli notare che non ha detto delle cose belle nei suoi confronti: "Non si dice! Però devo dirti che lei capisce molto bene il mio stato d’animo. Lei è una donna molto intelligente. Magari potessi fare tutto quello che fa lei. Sposarmi Bonolis in che senso?! Guarda che molte persone sono sposate con uomini importanti non fanno nulla. Prima di tutto devi essere capace".

Cosa aveva detto Sonia Bruganelli

L'opinionista, in effetti, pur di esprimere un suo pensiero si era beccata non pochi fischi da parte del pubblico e anche sui social è stata fortemente criticata, perché rivolgendosi a Donnamaria ha dichiarato: