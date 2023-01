Edoardo contro Antonella: “Cerca di dire che alzo le mani”, ma la Bruganelli difende la Fiordelisi I due si ritrovano sempre più ai ferri corti e il loro rapporto viene messo in piazza con Sonia Bruganelli che attacca Edoardo.

Al Grande Fratello Vip volano gli stracci tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due si ritrovano sempre più ai ferri corti e il loro rapporto viene messo in piazza con Sonia Bruganelli che attacca Edoardo: "Prendono in giro la tua fidanzata e non fai altro che raccontare quello che fate sotto le coperte, a Luca Onestini che è uno che ha preso in giro apertamente Antonella da quando entrata. Tu non la ami!". Poi Edoardo attacca Antonella, chiedendo ad Alfonso Signorini di recuperare i video di un momento in cui lei avrebbe provato a farlo passare per un aggressore.

Le parole di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria, attaccato solo da Sonia Bruganelli, ha cercato di spiegare il suo punto di vista e lo ha fatto sostenuto anche da Alfonso Signorini, che ha dichiarato che cercherà i video che potrebbero incriminare proprio Antonella Fiordelisi.

Non vedo dove posso essere cambiato, ma dopo aver preso batoste su batoste con lei, ho preso consapevolezze di me stesso e ho cercato di non buttarmi con tutte le scarpe in una situazione che non posso gestire realmente. Sono successe delle cose, io dico che lei è pericolosa e lo dico con consapevolezza. Ho la sensazione che lei stesse cercando di farmi passare per una persona che non ero e per essere lei la vittima. Te ne cito uno solo, quando mi ha detto che Dana aveva ragione che sei il cane di Oriana. Io le ho dato la buonanotte ed è stata capace all'interno di questo contesto, di alzare la voce tanto che gli altri l'hanno sentita, a dire che io le avessi messo le mani addosso. Lei tiene più a questo programma che a me. Lei ha pensato di poter sfruttare questa cosa e quando si è resa conto di averla fatta fuori dal vaso se l'è ritirata.

Sonia Bruganelli attacca Edoardo Donnamaria

Sonia Bruganelli contro tutti, anche contro lo studio, è l'unico a difendere Antonella Fiordelisi. Ha attaccato Edoardo e ha ammesso che è Antonella Fiordelisi a essere quella che brilla di luce propria, consigliando alla ragazza di staccarsi da lui perché non ne ha bisogno. Poi, chiede a Signorini di parlare ulteriormente: "Ehi, sono da sola contro tutti, merito un minuto in più per parlarne".