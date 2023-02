La rabbia di Antonella Fiordelisi: “Edoardo non rompere, vattene dai tuoi amici” Nella casa del Grande Fratello Vip, continuano gli alti e bassi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due hanno avuto un battibecco, perché la gieffina non si è sentita appoggiata dal suo fidanzato.

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi ha di nuovo battibeccato con Edoardo Donnamaria. Tutto ha avuto inizio da uno sfogo della gieffina, che riferendosi ad alcuni concorrenti del reality tra cui Tavassi e Micol Incorvaia, ha spiegato: "Non voglio più vedere queste persone nella mia vita te lo giuro. Sono lontani dal mio modo di essere, di fare e da tutto ciò che per me è positivo". Donnamaria ha replicato con un esausto: "Basta". Antonella, non sentendosi appoggiata, si è arrabbiata.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ha replicato al suo fidanzato con una certa insofferenza per la mancata solidarietà nei suoi confronti: "Basta il cavolo, ma ti rendi conto delle frecciatine che mi manda Micol o non te ne rendi conto? O fai finta di niente solo perché è fidanzata con Tavassi e la reputi tua amica. Fammi capire. Io le faccio queste battutine? Ma non mi rompere. Vattene, vai dai tuoi amici". Così, si è alzata dal divano dove, fino a pochi minuti prima, lei e Edoardo si stavano coccolando.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria ha replicato stizzito: "Ma ti rendi conto che stamattina, ogni mezz'ora, ti stai alzando e stai andando dall'altra parte della casa, sbroccando da sola? Sto lì tranquillo con te e mi devi parlare di Micol. Ma parla da sola". Ma Antonella ha ribadito di ricevere costantemente le frecciatine sottili dei suoi "nemici", che hanno l'unico scopo di provocarla. Poco dopo, però, i due hanno avuto un chiarimento e Edoardo Donnamaria ha spiegato: