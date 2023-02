Sonia Bruganelli: “Antonella Fiordelisi? Le potenzialità sono quelle, mi fa tenerezza” Sonia Bruganelli usa parole non esattamente lusinghiere per descrivere Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip con la quale sembrava essersi schierata.

Sono settimane che Sonia Bruganelli rende immune Antonella Fiordelisi dal televoto al Grande Fratello Vip, una scelta che aveva spinto gli spettatori del reality show a pensare che l’opinionista fosse animata da un forte senso di stima nei confronti della influencer salernitana. Eppure, nel corso di una diretta del Gf Vip Party, la donna non ha speso parole lusinghiere per descrivere Antonella e il motivo per il quale da tempo la salva al televoto.

Sonia Bruganelli: “Mi sono resa conto dei limiti di Antonella Fiordelisi”

Parlando con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge di Antonella, Sonia ha riassunto così i motivi per i quali continua a salvarla: “All’inizio, Antonella non la potevo vedere. Poi mi sono resa conto che, oggettivamente, i suoi limiti erano quelli. La sua volontà di sembrare più forte, più splendida era limitata e quindi, quando mi rendo conto che le potenzialità sono quelle e più di quello non possiamo tirare fuori…”. Quindi, rispondendo a una battuta di Pierpaolo che aveva ricordato la gaffe di Antonella a proposito di una televendita cui si era rifiutata di prestarsi in virtù della sua carriera (il video del momento è in basso, ndr), l’opinionista ha aggiunto:

Una che dice che ha fatto una cosa importante come quella (si riferisce al momento in cui Antonella si rifiuta di fare una telepromozione per gioco, ndr) rispetto a Oriana che è furba, mi fa tenerezza. È quello che è. Fa meno paura di quello che sembra.

Sonia Bruganelli è opinionista del Grande Fratello Vip

Il parere di Sonia Bruganelli assume un ruolo rilevante alla luce della possibilità consentita dal GF alle opinioniste di salvare un concorrente a puntata in vista della nomination settimanali. Da settimane, ormai, Sonia salva attualmente Antonella dai televoti eliminatori, assicurandosi che non lasci la Casa di Cinecittà per effetto del voto del pubblico.