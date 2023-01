Edoardo sbotta contro Antonella: “Hai detto che ti ho messo le mani addosso, sei fuori di testa” Nella casa del GF VIP è scoppiata una nuova accesissima lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. L’ex volto di Forum ha sbottato per le accuse della fidanzata: “Sai cosa significa dire ad un uomo “mi hai messo le mani addosso” in questo contesto? Che non capisci un ca**o”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonella Fiordelisi non accetta l'amicizia tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli. L'influencer campana non ha perdonato il fidanzato per essersi subito scusato con la concorrente venezuelana, sua rivale nel gioco, dopo averla nominata. In veranda si è confrontata con i suoi inquilini questa mattina: "Siamo diversi, io voglio capire se ho di fronte uno che è amico di tutti e vuole bene a tutti o uno che in questo momento pensa al gioco e vuole tenersi buoni tutti", le sue parole. La conversazione con Davide Donadei e Antonino Spinalbese è stata però interrotta dall'arrivo di Donnamaria che ha sbottato: "Tu sei fuori di testa".

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Quando Edoardo Donnamaria ha raggiunto Antonella Fiordelisi in veranda è scoppiato il caos nella casa del Grande Fratello VIP. Il concorrente, ex volto di Forum, ha smentito immediatamente le sue teorie ricordando la sua rivalità con Antonino Spinalbese, evidenziando quanto lei non abbia interrotto i rapporti con lui nonostante l'astio. I toni si sono scaldati immediatamente, così Edoardo ha alzato la voce: "Mettiti in testa che io voglio bene a Oriana, giri la faccia e mi dici che sono un cane. Tu questa sei, accetta la verità. Tu mi dici che sono un cane perché vado da una persona al quale sono affezionato, ma che ca**o dici? Stai fuori di testa, cane lo dici a tua sorella. Lo sai che dopo che me l'ha detto Oriana è venuta a chiedermi scusa? Tu sei andata a dormire in un altro letto. Vergognati".

Edoardo ha poi raccontato un episodio verificatosi ieri sera mentre erano in stanza: "Fai le scenate. Mi hai detto "mi manca l'aria, mi hai messo le mani addosso". Tu stai fuori di testa". "Ho detto che mi hai fatto così", la replica immediata di Antonella Fiordelisi, imitando il gesto di un leggero schiaffo sul viso. Donnamaria ha così spiegato del gesto involontario fatto per darle la buonanotte nonostante fosse infuriato: "Ti ho dato due buffetti così, ho detto buonanotte, ma sei matta? Sai cosa significa dire ad un uomo "mi hai messo le mani addosso" in questo contesto? Sai cosa vuol dire? Che non capisci un ca**o".

Leggi anche Gli ex inquilini fanno un bilancio del loro GFVip, che non è mai stato così negativo

"Non fare la vittima ora" ha continuato la Fiordelisi subito zittita dal fidanzato: "Non sto facendo la vittima, ma vergognati Antonella. Mettiti la testa apposto".

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Dopo l'acceso scontro, Edoardo Donnamaria si è sfogato con Luca Onestini. "Io devo sentire lei che parla con tutti di quanto io sia incoerente, questa sta fuori di testa. Ma come le viene in mente? Non sai che ha fatto ieri sera", le sue parole. Sulla nomination con Oriana ha spiegato: "Ha fatto cose che non mi sono piaciute. Non vedo incoerenza". Prima che chiudesse il discorso ha infine spiegato nel dettaglio cosa sarebbe successo ieri sera in camera: "Ho litigato con Antonella perché le ho detto che voglio bene ad Oriana. Lei ha detto che sono un cane, ha detto "Con me hai chiuso" e se n'è andata a dormire da un'altra parte".