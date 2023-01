Antonella Fiordelisi: “Sto male, piango tutti i giorni”, Edoardo Tavassi l’accusa di fare la vittima Al Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi non ha dubbi. A suo dire, Antonella Fiordelisi starebbe cercando in tutti i modi di passare per la vittima del gruppo, in modo da guadagnare consensi.

Al Grande Fratello Vip, sono giorni complicati per Antonella Fiordelisi. La concorrente, non solo ha litigato con Edoardo Donnamaria, ma ha anche avuto uno scontro con Edoardo Tavassi. Anche quest'ultimo, proprio come il suo fidanzato, l'ha accusata di voler fare la vittima, per attirare l'attenzione degli spettatori del reality.

Grande Fratello Vip, la lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi

Antonella Fiordelisi si è risentita per essere stata esclusa da un balletto che alcune concorrenti avrebbero dovuto realizzare in occasione del GF Game Night. Tuttavia, Edoardo Tavassi ha spiegato: "Alberto mi ha detto: "Antonella non è dell'umore per giocare, non vuole partecipare", quindi all'ultimo minuto l'ho dovuta sostituire con altre due persone. Ora dice che rosica perché non le abbiamo chiesto del balletto. Lo senti che c'è un'incoerenza? Sembra che cerchi pretesti per litigare". La reazione di Antonella Fiordelisi non si è fatta attendere:

Il problema di fondo è che qua ognuno fa il cavolo che gli pare. Voglio parlare da persona matura. Il balletto è un esempio, come tutte le cose che vedo tutti i giorni. Dicono che nessuno mi calcola, nessuno parla di me e poi, puntualmente, al Game Night parlano di me, ma fatevi una vita. Decidete tutto voi, fate tutto voi.

Edoardo Tavassi accusa Antonella Fiordelisi di fare la vittima

Antonella Fiordelisi, allora, ha accusato i suoi compagni di avventura di non badare al fatto che lei stia male: "Io non voglio litigare, già ho i problemi miei. Io sto male tutti i giorni, non riesco a dormire, piango tutti i giorni e a voi non interessa. Io sto male per la pressione di tutte queste provocazioni che subisco, ma anche perché dall'altra parte c'è il mio fidanzato che fa il complice". Edoardo Tavassi ha visto nelle sue parole il tentativo di passare come la vittima del gruppo e l'ha invitata a fare a meno di questi mezzucci per emergere: