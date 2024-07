Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli “complici e confidenti” dopo la rottura: le foto della vacanza insieme

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli nonostante la separazione, continuano a restare uniti. Cene, vacanze, gite: tutto ciò che condividevano prima, durante il matrimonio durato 22 anni, continuano a farlo oggi. Nel nuovo numero del settimanale Chi sono stati fotografati mentre, nel mare di Formentera, sorridono e si divertono in compagnia dei loro figli e degli amici più stretti.

Le foto della vacanza a Formentera con la famiglia allargata

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno vivendo insieme un nuovo capitolo della loro vita da separati. Hanno scelto di restare uniti per amore dei loro figli e nel nuovo numero di Chi vengono mostrati mentre trascorrono le vacanze a Formentera con la famiglia allargata. Con loro il figlio del conduttore nato dalla relazione con Diane Zoeller, Stefano con la compagna e il figlio, poi Silvia, Davide e Adele, nati dalla loro unione. Presenti anche gli amici di sempre che non si sono mai allontanati dalla coppia e tra questi anche Roberto Cenci, autore televisivo.

Rimasti "complici e confidenti" nella gestione della loro famiglia, si supportano anche al lavoro. La rivista racconta che le loro strade non si sono divise neanche dal punto di vista lavorativo.

La proposta per Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle

Dopo l'indiscrezione di TvBlog, anche Chi conferma che Sonia Bruganelli sarebbe uno dei personaggi che Milly Carlucci vorrebbe inserire nel cast di Ballando con le stelle. La proposta da parte del team del programma è arrivata, incerta ancora la risposta dell'ormai ex opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi. "L'idea le piace" scrive la rivista ma, qualora dovesse accettare, non ballerebbe, comunque, in coppia con Angelo Madonia, il ballerino dello show che avrebbe iniziato a frequentare dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis.