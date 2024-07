video suggerito

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una coppia: “Si tenevano per mano al party di Simona Ventura” Stando a quanto racconta Dagospia, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non si nascondono più e sono ufficialmente una coppia, dopo le numerose foto rubate che li ritraevano insieme. I due si sarebbero presentati mano nella mano alla festa pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, lo scorso 26 giugno a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non si nascondono più. Dopo che il settimanale Chi li aveva paparazzati insieme per le strade di Roma, il ballerino di Ballando con le Stelle e l'autrice tv (ex moglie di Paolo Bonolis) avrebbero ora fatto la loro prima uscita pubblica. Stando a quanto riporta Dagospia, si sarebbero infatti presentati mano nella mano alla festa pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, lo scorso 26 giugno a Milano.

"Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme al party pre nozze di Simona Ventura"

Secondo il sito di Roberto D'Agostino, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una coppia e non si nascondono più: "Si sono presentati mano nella mano al party pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi". I due, quindi, avrebbero fatto la loro prima uscita pubblica davanti a diverse persone del mondo dello spettacolo e non solo, rendendo ufficiale a tutti gli effetti la loro reazione. Negli scorsi mesi erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi in più di un'occasione. La prima a maggio, a Palma di Maiorca, durante un weekend con alcuni amici. Poi a Roma, da soli, mentre si dirigevano verso l'appartamento romano del ballerino. L'ultima, più redente, passeggiando per mano per le strade della Capitale.

Cosa diceva Angelo Madonia su Sonia Bruganelli

A inizio maggio, tra le pagine del settimanale Chi, Angelo Madonia aveva parlato del rapporto con Sonia Bruganelli, con cui era già stato paparazzato in alcune occasioni. Il ballerino l'aveva definita solo una cara amica e aveva fato sapere di considerarsi dopo la fine della sua ultima storia d'amore: "Sono single da quando sei-sette mesi fa mi sono lasciato con Ema Stokholma. Non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché e venuta a vedere Ballando. Era con altre persone". Nel corso dei mesi, però, qualcosa deve essere cambiato dal momento che i due sono stati visti mano nella mano, sia per le strade di Roma che in eventi pubblici, come il party di nozze di Ventura e Terzi, che si sposeranno il prossimo 6 luglio a Rimini.