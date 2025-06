video suggerito

Angelo Madonia si allontana dai social: "Non sono disposto a sopportare tutto questo. La vita vera chiama" Angelo Madonia ha annunciato la sua volontà di mettere il suo profilo Instagram in modalità offline. Attraverso una story ha spiegato che "la vita vera chiama": "I social ormai sono dei luoghi dove tutto è concesso. In questo momento non sono disposto a tutto questo".

A cura di Gaia Martino

Angelo Madonia ha deciso di allontanarsi dai social network. Il ballerino e compagno di Sonia Bruganelli con una IG story ha annunciato la sua volontà di attivare la modalità "offline" al suo profilo social. "La vita vera chiama" ha spiegato senza rivelare nel dettaglio cosa si nasconde dietro la sua scelta. "Sembrava un giochino, invece è un luogo dove tutto è concesso", le parole.

Le parole di Angelo Madonia

Angelo Madonia con una IG story ha comunicato ai fan che da oggi si allontanerà per un po' dai social. "Offline per un po'. La vita vera chiama, e ogni tanto è giusto rispondere solo a lei" ha scritto in una story a corredo di una sua fotografia. Il ballerino, ex professionista di Ballando con le stelle, ha così continuato: "Il social network sembra un giochino, ma è tutt'altro. I social ormai sono dei luoghi dove tutto è concesso, specialmente se metti a disposizione del materiale. In questo momento non sono disposto a tutto questo e preferisco prendermi cura di cose più importanti. Tornerò quando e se sentirò che è il momento".

Non ha chiarito cosa è successo o cosa l'ha spinto a prendere questa decisione, ma viste le sue parole, potrebbe essere una protesta contro i leoni da tastiera che spesso disturbano un utente social.

L'ultimo post su Instagram dedicato a Sonia Bruganelli

L'ultimo post di Angelo Madonia risale allo scorso 17 giugno e vede protagonista Sonia Bruganelli, la compagna con la quale ha intrapreso una relazione circa un anno fa. A corredo di un video che la vede pettinarsi davanti a uno specchio, la canzone Lei di Charles Aznavour e la didascalia: "Ovunque vada arriverei". I due sono molto affiatati: il volto televisivo, ex moglie di Paolo Bonolis, ospite del podcast di Giulia Salemi pochi giorni fa ha raccontato che il fidanzato va d'accordo con i suoi figli, nati dal matrimonio con Bonolis: "Davide e Angelo sono molto complici, se sto bene io, stanno bene anche loro", disse.