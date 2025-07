Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo vicini, la reazione di Angelo Madonia: “Non è felice del legame esclusivo”

Dopo il periodo turbolento post separazione, tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembra essere tornato di nuovo il sereno. I due starebbero cercando di ristabilire un rapporto equilibrato, come suggeriscono anche alcune recenti dichiarazioni dell'opinionista, che in un'intervista recente ha augurato all'ex marito di trovare "una compagna intelligente", anche per il bene dei figli. Secondo un'indiscrezione, però, la cosa non sarebbe stata gradita particolarmente da Angelo Madonia, attuale compagno di lei. Ecco come avrebbe reagito.

Il riavvicinamento tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Le cose, come riportato dal settimanale Oggi, sarebbero migliorate soprattutto dopo l'addio di Bonolis all'agenzia di Lucio Presta. A fornire ulteriori dettagli sul prosieguo del loro rapporto è Alberto Dandolo, secondo cui la volontà di restare l'uno nella vita dell'altra sarebbe una scelta condivisa da entrambi, sul motivi personali che professionali. Sul piano lavorativo, infatti, sembra che il conduttore si rifaccia molto alle opinioni della sua ex moglie. Senza contare la vicinanza anche fisica tra i due, che continuano a vivere vicini anche dopo la fine del loro matrimonio.

La reazione di Angelo Madonia

Angelo Madonia, attuale di compagno di Sonia, non avrebbe preso bene gli sviluppi del rapporto tra i due ex coniugi: "Si sussurra che il ballerino non faccia i salti di gioia per questo legame così esclusivo", si legge nella rubrica di Dandolo. Nonostante Bruganelli abbia detto disperare di vedere una nuova donna al fianco dell'ex marito, infatti, "in realtà lui è ancora molto innamorato di lei e dentro di sé pare non abbia perso la speranza di un ritorno in coppia". In passato, tuttavia, l'ex ballerino di Ballando con le Stelle aveva spiegato di non vedere Bonolis come un ostacolo al loro rapporto: "La nostra vita continua per come vogliamo. Anzi, pieno rispetto", le parole.