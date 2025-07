Sonia Bruganelli si improvvisa cameriera a Formentera: “A fine serata non camminavo dalla fatica”

In copricostume arancione, sorridente e indaffarata tra i tavoli affollati di un noto chiringuito di Formentera, Sonia Bruganelli sorprende tutti e si mostra in una veste completamente inedita: quella di cameriera. L'opinionista televisiva, ex moglie di Paolo Bonolis e concorrente dell'edizione 2024 di Ballando con le Stelle, ha deciso di calarsi per mezza giornata nei panni di una dipendente del locale, attirando l'attenzione di clienti e follower.

Sonia Bruganelli cameriera per un giorno: "A fine serata non camminavo dalla fatica"

In un video pubblicato su Instagram, Sonia Bruganelli ha condiviso con i suoi follower un'esperienza inedita: per un giorno si è calata nei panni di cameriera in un chiringuito di Formentera. L'opinionista televisiva si è messa alla prova tra i tavoli di un locale sulla spiaggia, prendendo ordinazioni e pulendo i tavoli. A corredo del post, ha scritto:

Ragazzi, io ho giocato per mezza giornata e a fine serata non camminavo dalla fatica. Lo staff qui invece non gioca e lavora ogni giorno con il sorriso e con la voglia di far star bene tutti i clienti che vogliono godersi il mare e il meraviglioso tramonto di Formentera. Questo video è dedicato a tutti loro.

Il riavvicinamento tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Dopo il periodo di distanza post separazione, tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembra essere tornato di nuovo un momento di serenità. I due starebbero cercando di ristabilire un rapporto equilibrato, come suggerito anche da alcune recenti dichiarazioni dell'opinionista, che in un'intervista recente ha augurato all'ex marito di trovare "una compagna intelligente", anche per il bene dei figli. Sul piano lavorativo, poi, sembra che il conduttore tenga molto in considerazione le opinioni della sua ex moglie. Secondo un'indiscrezione, però, la situazione non sarebbe particolarmente gradita a Angelo Madonia, attuale compagno di lei.