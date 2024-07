video suggerito

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis insieme a Formentera, la vacanza da famiglia allargata Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in vacanza insieme a Formentera. I due non rinunciano a vivere momenti di relax insieme, come una vera famiglia allargata, sebbene lei pare abbia ritrovato l'amore con Angelo Madonia.

A cura di Ilaria Costabile

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono a Formentera insieme per trascorrere alcuni giorni di vacanza. I due, ormai sono separati da mesi, ma non esitano a trascorrere del tempo insieme, come d'altronde hanno sempre raccontato, dicendosi pronti a condividere momenti importanti, circondati dai loro familiari. Ed eccoli, quindi, insieme al figlio più grande del conduttore, Stefano, e anche Davide, il secondogenito della coppia.

Le foto da famiglia allargata

Sui social compaiono alcuni scatti di Bruganelli, in piscina, insieme al piccolo Sebastian, primo figlio di Stefano Bonolis e sua moglie Candice. Poco dopo, sempre su Instagram, è l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi a pubblicare una foto che vede insieme il conduttore e i suoi due figli, con loro infatti c'è anche Davide, nato nel 2004. Le immagini sono quelle di una vera e propria famiglia allargata, dove conta l'amore e nulla più. In nome di questo legame, sebbene abbiano preso la decisione di lasciarsi, i due non rinunciano a trascorrere del tempo insieme, che vada oltre le semplici ricorrenze. A corredare questi momenti di felicità, uno scatto pubblicato dalla nuora del conduttore, Candice, in cui ci sono tre generazioni a confronto.

Sonia Bruganelli e la storia con Angelo Madonia

Da quando hanno annunciato la loro separazione, è solamente in questi mesi che le voci sui presunti flirt di Sonia Bruganelli, sembrano aver trovato terreno fertile. Il noto volto tvè stata beccata in più occasioni in compagnia del ballerino Angelo Madonia, ex fidanzato di Ema Stokholma, con il quale pare sia nata una storia d'amore. I due sono stati visti insieme, mano nella mano, in atteggiamenti complici e sarebbe delle ultime ore la notizia che vorrebbe lei come prossima concorrente di Ballando con le stelle, dove lui è stato riconfermato tra i professionisti del cast. Per quanto riguarda Bonolis, invece, aveva dichiarato al Corriere della sera"Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia".