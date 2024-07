Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle, nello show anche il suo compagno Angelo Madonia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle 2024. L'ex opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi diventerà una delle ballerine della prossima stagione dello show di Milly Carlucci. A farlo sapere in anteprima TvBlog, che dà per certa la sua partecipazione. Nel programma anche Angelo Madonia, maestro di ballo e suo fidanzato, con cui però non dovrebbe far coppia.

Sonia Bruganelli nel cast con Angelo Madonia, l'indiscrezione

Stando a quanto racconta TvBlog, Sonia Bruganelli sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, che dovrebbe tornare in onda sabato 28 settembre su Rai1. L'ex opinionista dell'Isola si cimenterà quindi nel ballo, affiancata da alcuni professionisti del settore e pronta a essere giudicata dagli occhi attenti della giuria. Nel cast, ormai da diversi anni, anche il maestro di ballo Angelo Madonia, che di recente è stato avvistato più volte con Bruganelli, l'ultima in occasione del party pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due sono una coppia e non si nascondono più, anche se pare che nel programma non balleranno insieme.

Il rapporto tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Negli scorsi mesi, Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi in più di un'occasione. La prima a maggio, a Palma di Maiorca, durante un weekend con alcuni amici. Poi a Roma, da soli, mentre si dirigevano verso l'appartamento romano del ballerino. L'ultima, più recente, passeggiando per mano per le strade della Capitale. Ora i due non si nascondono più e sono ufficialmente una coppia: stando a quanto riportava Dagospia, si sarebbero infatti presentati mano nella mano alla festa pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, lo scorso 26 giugno a Milano, in quella che è a tutti gli effetti la loro prima uscita pubblica.