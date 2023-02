Funerali Maurizio Costanzo, l’arrivo del feretro: l’abbraccio di Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi L’arrivo del feretro di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli Artisti, a Roma, seguito dall’entrata di Maria De Filippi accompagnata da suo figlio Gabriele. La conduttrice arrivata in chiesa si abbandona all’abbraccio di Piersilvio Berlusconi.

A cura di Ilaria Costabile

Maria De Filippi abbraccia Piersilvio Berlusconi, accanto a lei il figlio Gabriele

Lunedì 27 febbraio 2023, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma, si celebrano i funerali di Maurizio Costanzo. Il giornalista, scomparso nella giornata di venerdì 24 febbraio, all'età di 84 anni è stato salutato un'ultima volta da folta platea di amici, colleghi e tutti coloro che nella sua lunghissima carriera lo hanno conosciuto, amato e apprezzato. Fuori la chiesa, tanti i cittadini che hanno accolto l'arrivo del feretro per rendere omaggio al grande volto tv e che hanno accompagnato con lo sguardo l'entrata di Maria De Filippi, affiancata da suo figlio Gabriele.

L'abbraccio tra Maria De Filippi e Piersilvio Berlusconi

La conduttrice entra in Chiesa, con il volto coperto da grandi occhiali da sole neri e commossa, una volta raggiunta la prima fila, abbraccia Piersilvio Berlusconi che siede al suo fianco, mentre Gabriele, suo figlio, le sta accanto per sostenerla in questo momento di estrema fragilità. Accanto a loro, poi, c'è Raffaella Mennoia, amica e autrice, da sempre fianco al fianco di Maria De Filippi nei programmi da lei ideati e condotti, da Uomini e Donne a Temptation Island.

Piersilvio Berlusconi, Maria De Filippi e il figlio Gabriele, al suo fianco Raffaella Mennoia

Da Sabrina Ferilli a Gerry Scotti e Carlo Conti

Tanti i volti noti che presenziano alla cerimonia per rivolgere un ultimo e commosso saluto a Maurizio Costanzo. Personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di lavorare al suo fianco. Sabrina Ferilli, tornata dal Giappone, è arrivata a Roma in tempo per sostenere l'amica, Maria De Filippi e presenziare al funerale. In chiesa si vedono anche Carlo Conti, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, si scorgono anche Amadeus e Christian De Sica. Nella seconda fila, si vede anche il produttore Aurelio De Laurentiis.