Maurizio Costanzo, il ricordo di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin piange: “Per sempre con noi” Nel corso della puntata speciale di Verissimo dedicata a Maurizio Costanzo, Silvia Toffanin ha intervistato il suo compagno Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato Mediaset.

A cura di Daniela Seclì

Verissimo ha dedicato a Maurizio Costanzo, morto venerdì 24 febbraio, una puntata speciale nel corso della quale Silvia Toffanin ha anche intervistato il suo compagno Pier Silvio Berlusconi. Quest'ultimo ha avuto parole di stima e affetto per il noto giornalista. La conduttrice, nel corso della puntata e mentre ascoltava i ricordi di amici e colleghi di Costanzo, è apparsa commossa.

Morto Maurizio Costanzo, il ricordo di Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin ha intervistato Pier Silvio Berlusconi, che si è detto "profondamente legato" a Maurizio Costanzo e "grato" anche come Amministratore Delegato di Mediaset per tutto ciò che ha fatto da professionista per la sua azienda:

Poi io penso subito a Maria De Filippi e a tutta la famiglia di Costanzo a cui mando un abbraccio fortissimo. Oggi il dolore è quello per la scomparsa di un vero amico. Voglio stare vicino a Maria e alla famiglia di Maurizio a cui sono tanto, tanto legato.

Pier Silvio Berlusconi ha spiegato di avere "tanti ricordi" che lo legano al giornalista. Ha provato a selezionarne uno: "Quando ero giovanissimo, frequentavo dei corsi coordinati da Maurizio, che mi hanno insegnato tanto, ma gli insegnamenti più grandi li ho ricevuti nelle pause, quando con Maurizio andavo a mangiare dolci e pizzette, perché i suoi commenti ironici ma anche seri sull'argomento del giorno erano delle perle di saggezza e intelligenza che mi rimarranno per sempre". Quindi ha concluso:

Umanamente è una persona speciale. Metteva entusiasmo ed energia in tutto ciò che faceva. Un lavoratore instancabile. Aveva una grande passione per il suo lavoro, era sempre vicino agli altri e a me nel caso specifico. Aveva bisogno di entrare in sintonia con le persone con cui lavorava. E poi una cosa molto bella che ricordo sono le sue risate. Oggi è una giornata che ci rattrista, Maurizio è in cielo, però è anche bello ricordare le grandissime risate fatte insieme, spesso anche nei momenti di lavoro intenso. Saper prendere la vita con gioia, credo sia un grande insegnamento.

Le lacrime di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, dopo essersi commossa più volte durante la puntata di Verissimo, ha chiuso la trasmissione in lacrime: "Grazie Maurizio, grazie per tutto quello che ci hai insegnato, che ci hai dato, che mi hai insegnato. Scusate. Sarai sempre con noi, con me. Ti voglio bene, ciao". Il pubblico presente in studio, ha salutato Maurizio Costanzo con un lungo applauso.