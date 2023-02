L’Italia ferma per i funerali di Costanzo, oltre 6.5 milioni di persone davanti alla Tv I dati aggregati di Rai1 e Canale 5, che hanno trasmesso contemporaneamente i funerali di Maurizio Costanzo, certifica che più del 50% del pubblico sintonizzato a quell’ora aveva la Tv accesa per seguire l’ultimo saluto a Costanzo.

A cura di Andrea Parrella

Il lutto collettivo per la morte di Maurizio Costanzo ha avuto il suo culmine con la celebrazioni dei funerali che si sono tenuti nella giornata del 27 febbraio, a Roma. Un evento al quale hanno preso parte, fisicamente, tantissimi personaggi del mondo della televisione, la musica, il cinema e lo spettacolo in generale. Funerali che sono stati partecipati in massa anche dal pubblico da casa, vista la messa in onda in contemporanea su Rai1 e Canale 5 delle esequie di Costanzo.

Gli ascolti testimoniano un riscontro di pubblico enorme per questo evento che ha chiuso una tre giorni di celebrazioni per quello che è stato certamente un personaggio tra i più influenti della storia della televisione italiana. Ifunerali di Maurizio Costanzosono stati seguiti, complessivamente, da 6.5 milioni di telespettatori. Nel dettaglio il pomeriggio di Rai1 ha raccolto 2.395.000 spettatori pari al 19.7%, mentre su Canale 5 l'evento è stato scelto da 4.318.000 spettatori pari al 35.5% Funerali di Maurizio Costanzo, preceduto a partire dalle 13.59 dallo speciale Verissimo Presenta Ciao Maurizio che a sua volta ha convinto 3.933.000 spettatori con il 32.3% di share.

Numeri che dimostrano la straordinarietà di un evento che ha finito per alterare la regolare programmazione delle due principali reti generaliste, che già da giorni dedicavano ampio spazio alla morte di Costanzo con speciali e approfondimenti dedicati al ricordo del noto conduttore. Numeri che, analizzati sotto un aspetto strettamente simbolico, sono indice dell'affetto immenso del pubblico e del dispiacere collettivo per l'addio a un volto, e un nome, che ha inciso profondamente sulle modalità di utilizzo del piccolo schermo, la cui scomparsa, giunta all'età di 84 anni, rappresenta un vero e proprio spartiacque per la storia del mezzo televisivo.