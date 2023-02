Sabrina Ferilli torna in Italia in tempo per i funerali di Maurizio Costanzo: “Stai vicina a Maria” Sembra che l’attrice si trovasse in Giappone quando ha appreso la notizia della morte di Costanzo. “Arrivo”, scrive in una storia su Instagram che la mostra in partenza dall’aeroporto di Tokyo, anche se non è chiaro se il rientro in Italia fosse già in programma, o se sia stato anticipato proprio per presenziare ai funerali.

A cura di Giulia Turco

Sabrina Ferilli è tra i pochissimi volti dello spettacolo che, in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, agli omaggi pubblici ha preferito la riservatezza. Così come Maria De Filippi che sta vivendo il lutto in forma privata senza esibire pubblicamente il suo dolore, anche l’amica e collega Ferilli ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa.

Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo

Massimo riserbo, nessun cordoglio pubblico per l’attrice che, presumibilmente però, prenderà parte ai funerali di Maurizio Costanzo. Nella giornata di domenica 26 febbraio, Sabrina Ferilli ha pubblicato su Instagram una storia in aeroporto, con un messaggio: "Arrivo", che sembra alludere alla sua volontà di stare accanto a Maria De Filippi in un momento così doloroso per lei. "Stai accanto a Maria", scrivono alcuni fan nei commenti sotto al suo ultimo post. Secondo Leggo.it, l'attrice di trovava in Giappone quando ha appreso la notizia della morte di Costanzo, ma non è chiaro se il rientro in Italia da Tokyo fosse già in programma per quella data, o se sia stato anticipato per presenziare ai funerali e dare il supporto alla collega e amica, alla quale è profondamente legata.

I funerali di Maurizio Costanzo a Roma

Fino alle ore 18 di domenica 26 febbraio, è rimasta aperta la Camera ardente allestita in Campidoglio per permettere ad amici, colleghi e a tutti coloro che volessero partecipare di dare un ultimo saluto a Costanzo. Presenti molti volti dello spettacolo, a partire da Maria De Filippi che, con al suo fianco il figlio Gabriele, si è chiusa nel suo dolore, oltre a Fiorello, Mara Venier, Massimo Giletti, Pierluigi Diaco e tanti altri. Non sembra aver fatto visita Sabrina Ferilli, che non è escluso possa partecipare invece ai funerali previsti per oggi lunedì 27 febbraio nella Chiesa degli artisti.