Il selfie con Maria De Filippi e la reazione di Sabrina Ferilli: “Li avrei mandati…come minimo” Sabrina Ferilli ha commentato il selfie richiesto a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo, rispondendo a un post di Selvaggia Lucarelli: “Se non ti hanno insegnato l’educazione, non posso insegnartela io”.

Sabrina Ferilli, una delle amiche più care di Maria De Filippi, si trovava a Tokyo quando ha appreso della morte di Maurizio Costanzo. Immediatamente, come ha raccontato sui social, si è messa sul primo aereo per tornare a Roma. Nelle ultime 24 ore hanno tenuto banco delle immagini molto forti che hanno indignato l'opinione pubblica, quella di due tra i presenti alla camera ardente che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi, con il feretro di Maurizio Costanzo alle spalle. Sabrina Ferilli ha reagito alla notizia commentando un post pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Instagram che diceva: "Il selfie con la vedova famosa. […] Per me era un vaffanculo al primo telefono che vedevo". La Ferilli ha risposto: "Minimo".

La reazione di Sabrina Ferilli

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato il video che mostra, uno dietro l'altro, due persone che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi durante la camera ardente. La reazione della signora della televisione italiana è stata paziente, disponibile, inappuntabile. Nonostante tutto. Selvaggia Lucarelli ha scritto: "Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffanculo al primo telefono che vedevo". Sabrina Ferilli ha reagito così, tra i commenti:

Minimo…perché se a casa non t'hanno insegnato l'educazione…non credo te la possa insegnare io…ma ti farei capire che non si fa.

Il ritorno di Sabrina Ferilli da Tokyo

Sabrina Ferili prenderà parte ai funerali di Maurizio Costanzo, ma per farlo si è dovuta sottoporre a una vera e propria traversata da un capo all'altro del mondo. L'artista è partita circa 13 ore con un aereo da Tokyo: circa 15 ore di volo fino a Roma. Si trovava nella capitale del Giappone al momento della scomparsa di Maurizio Costanzo. Presenzierà ai funerali per supportare la collega e amica Maria De Filippi, alla quale è legata da un sentimento di amicizia profonda.