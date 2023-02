Verissimo speciale Maurizio Costanzo con Silvia Toffanin: come cambia la domenica di Canale 5 Nei cambi di palinsesti per la morte di Maurizio Costanzo c’è anche la domenica di Canale 5. Verissimo dedicherà una puntata speciale al noto conduttore, riproponendo anche l’ultima intervista di gennaio 2023.

Nei cambi di palinsesti per la morte di Maurizio Costanzo c'è anche la domenica di Canale 5. Verissimo dedicherà una puntata speciale al noto conduttore, riproponendo anche l'ultima intervista di gennaio 2023. Un intero contenitore di domenica 26 febbraio condotto da Silvia Toffanin e vissuto nel nome del giornalista e conduttore che ha riscritto la storia della tv italiana.

Omaggio a Costanzo anche in Verissimo del sabato

Sabato 25 febbraio, invece, nella puntata di Verissimo verrà dedicato altro spazio alla memoria di Maurizio Costanzo, anticipando il grande omaggio del giorno dopo. Un modo per tenere vivo il ricordo nel giorno in cui verrà aperta la camera ardente in Campidoglio. Lunedì 27 febbraio invece i funerali alla Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo.

Cambio palinsesti Mediaset: stasera speciale Matrix

L'intera famiglia Mediaset si sta organizzando in queste ultime ore per dedicare i vari omaggi nei contenitori televisivi di tutte le fasce orarie. Stasera non andrà in onda Buongiorno mamma e al suo posto invece verrà trasmesso uno speciale su Maurizio Costanzo, dal titolo Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv, condotto da Nicola Porro con la giornalista del Tg5 Susanna Galeazzi a dargli supporto. Non mancherà il ricordo dei tanti ospiti in studio e collegati con lo speciale di Canale 5.

Il cambio di programmazione di Maria De Filippi

La puntata di Uomini e Donne di oggi è stata rimandata come prevedibile, il lutto che ha colpito Maria De Filippi ha comprensibilmente intaccato la messa in onda dei suoi programmi. Ancora nessuna notizia sulle puntate di C'è posta per te di sabato sera e di Amici della domenica pomeriggio.