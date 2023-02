Uomini e Donne non va in onda oggi: cambi palinsesti Rai e Mediaset per la morte di Maurizio Costanzo Cambia la programmazione dopo la morte di Maurizio Costanzo. Uomini e Donne, programma condotto dalla moglie del giornalista, Maria De Filippi, non va in onda.

A cura di Daniela Seclì

La morte di Maurizio Costanzo ha causato profondo dolore alla sua famiglia, ma ha anche sconvolto amici e colleghi del giornalista. Cambia la programmazione Mediaset, in questo giorno di lutto. Si ferma il programma Uomini e Donne, il cui nuovo appuntamento quotidiano era previsto per venerdì 24 febbraio, alle ore 14:45. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi – moglie dello stimatissimo giornalista – non andrà in onda.

Morto Maurizio Costanzo, Uomini e Donne non va in onda

Tramite un breve comunicato, diffuso sui social, Mediaset ha fatto sapere che la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda a seguito della morte di Maurizio Costanzo. Al suo posto, la soap Terra Amara. Data l'improvvisa scomparsa del giornalista, al momento non è dato sapere quali altri cambiamenti caratterizzeranno la programmazione Mediaset. Salterà anche la nuova puntata di C'è posta per te? Per sapere se il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi, sia destinato a saltare, occorrerà attendere le prossime ore. Anche in Rai si sta assistendo a dei cambi di programmazione. La puntata di BellaMà salta, al suo posto andrà in onda l'intervista di Pierluigi Diaco a Costanzo.

Maria De Filippi in lutto, l'affetto di colleghi e spettatori

Intanto, numerosi volti del mondo dello spettacolo, si stanno stringendo attorno a Maria De Filippi e stanno ricordando Maurizio Costanzo. Anche gli spettatori non le stanno facendo mancare il loro sostegno ed affetto. Sui social, in particolare sotto il post che annunciava il cambio di programmazione di Uomini e Donne, in tanti stanno esprimendo le loro condoglianze alla conduttrice per la perdita dell'amatissimo marito e la invitano a farsi forza. I due si erano sposati nel 1995, dopo due anni di fidanzamento. Nel 2002 avevano adottato Gabriele.