È finita tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, l’annuncio ufficiale della separazione Isabella Ricci, ex volto di Uomini e Donne, confessa la separazione da Fabio Mantovani, ex cavaliere conosciuto in trasmissione e sposato appena un anno fa.

A cura di Stefania Rocco

Isabella Ricci, ex volto di Uomini e Donne, ufficializza la separazione da Fabio Mantovani. Dopo i rumors che li volevano ormai sempre più lontani, è la ex dama del trono over del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5 a comunicare la rottura. La donna non è entrata nel merito delle ragioni che hanno contribuito ad allontanarli ma il post pubblicato palesa una certa delusione. Come se lei stessa si fosse appena svegliata da un sogno irrealizzabile ma che aveva creduto possibile.

Il post con cui Isabella Ricci ha annunciato la separazione

“Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”, così Isabella ha reso nota la separazione dal marito. La donna ha preferito non aggiungere altro alle numerose domande ricevute dai fan. È rimasta in silenzio mentre, sotto il post con il quale ha ufficializzato la separazione dall’ex marito, si moltiplicavano le domande a proposito della decisione di separarsi.

Il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati il 28 maggio 2022. Le nozze celebrate con rito civile erano arrivate a pochi mesi dalla conoscenza cominciata a Uomini e Donne. Avevano abbandonato insieme la trasmissione sul finire del 2021, annunciando fin da subito l’intenzione di imprimere una svolta solida al loro rapporto. Le nozze erano arrivate a meno di sei mesi da quel momento. Immediatamente dopo le nozze, Isabella e Fabio si erano trasferiti a Dubai, città nella quale avevano scelto di eleggere la propria residenza. Ma quel sogno vissuto per circa un anno si è interrotto e il post di Isabella lo conferma. Già da mesi i due non apparivano più insieme, al punto che i fan avevano cominciato a rendersi conto del clima difficile generatosi intorno alla coppia, Solo nelle ultime ore, però, è arrivato l’annuncio ufficiale.