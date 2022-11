La nuova vita di Isabella Ricci a Dubai: “Le mie giornate tra mare, grandi alberghi e shopping” Chiusa la parentesi a Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono trasferiti a Dubai dove vivono immersi tra lusso e agi.

A cura di Stefania Rocco

La nuova vita di Isabella Ricci lontano da Uomini e Donne è bellissima. La ex dama del trono over, che aveva abbandonato il programma con Fabio Mantovani, si è trasferita a Dubai insieme al compagno, diventato suo marito a maggio 2022, a soli 5 mesi dal loro primo incontro. Negli Emirati Arabi, Fabio e Isabella trascorrono sei mesi l’anno, per poi rientrare in Italia. Già qualche settimana fa, Isabella aveva mostrato su Instagram una parte del meraviglioso appartamento acquistato all’estero, dotato di una spettacolare vista sulla città. Adesso, a Uomini e Donne Magazine, la dama racconta come trascorre le sue giornate all’estero.

Isabella Ricci a Dubai: “Nei grandi alberghi godiamo di ogni comfort”

Una foto del matrimonio di Isabella e Fabio

“La nostra giornata tipo è al mare: trascorriamo la giornata negli stabilimenti solitamente legati a grandi alberghi, dove si può godere di ogni comfort dalla mattina al tramonto”, ha raccontato Isabella quando le è stato chiesto come trascorra le giornate insieme al marito Fabio, “Sono stabilimenti più cari che in Italia ma comprendono un'accoglienza di un certo tipo: lettino, bevande, cibo e qualsiasi altra esigenza”. Se piove, invece, il programma cambia: “Qui è pieno di aree commerciali ricche di negozi, sia di lusso che di marchi locali, dove poter passeggiare e fare un po' di shopping”. Anche Fabio condivide l’entusiasmo della moglie: “Spesso andiamo a cena fuori dove cerchiamo di assaggiare i piatti più particolari. A casa sono io il re della cucina e amo in particolare cucinare primi piatti”.

Isabella Ricci: “Lavoro da sempre, adesso vivo la vita che ho sempre voluto”

L’appartamento di Isabella Ricci a Dubai

Solo qualche settimana fa, Isabella aveva condiviso una foto scattata sempre a Dubai. La dama era intenta a prendere il tè godendo della meravigliosa vista offerta dal suo appartamento. “Ho lavorato tutta una vita, con l'obiettivo di essere totalmente indipendente dalla famiglia e dal matrimonio. Ci sono sempre riuscita e vivo la vita che ho sempre voluto. Avrei dedicato tutto quello che ho ai miei figli, ma purtroppo non ne ho avuti”, aveva scritto la dama in risposta alle critiche ricevute probabilmente a causa dello stile di vita scelto, “Mi spiace vedere che non si attribuisca alle donne la capacità e la determinazione di realizzare i propri sogni. Io penso di esserci riuscita. Stamattina prendevo il té e guardavo dalla finestra. Questo è uno dei tanti sogni realizzati”.