Quando esce il film Io sono Rosa Ricci, svelata la data nei cinema del prequel di Mare Fuori Il film prequel di Mare Fuori con protagonista Maria Esposito ha una data d'uscita: Io sono Rosa Ricci, infatti, arriverà nelle sale italiane a fine ottobre. Le riprese si sono concluse lo scorso 21 giugno.

A cura di Ilaria Costabile

Era stato annunciato ormai da tempo e ora, il film prequel di Mare Fuori, con protagonista Rosa Ricci, ha anche una data di uscita nelle sale. I fan della serie tv di Rai2, che in questi anni è stata la più vista di sempre anche sulla piattaforma streaming di RaiPlay, non dovranno aspettare poi tanto per vedere cosa hanno ideato gli sceneggiatori. Dopo l'estate, infatti, ad ottobre, Maria Esposito tornerà a vestire i panni del personaggio che le ha dato popolarità, ma stavolta sul grande schermo.

La data d'uscita del film con Maria Esposito

La data è quella del 30 ottobre, quando il film sbarcherà finalmente al cinema, Io sono Rosa Ricci, diretto da Lydia Patitucci e scritto da Maurizio Careddu che ha già curato le varie stagioni della serie e Luca Infascelli, è pronto a stupire il pubblico. Lo scorso aprile, infatti, la protagonista aveva pubblicato alcuni scatti con in mano lo script del film, dicendo: "Ho finito di leggere la sceneggiatura del film Io sono Rosa Ricci, e mi viene già da dirvi che vi aspetto al cinema". Un invito che sta per diventare realtà, dal momento che le riprese si sono concluse lo scorso 21 giugno e non resta che confezionare il film per come lo si vedrà nelle sale.

La trama e il cast di Io sono Rosa Ricci

Il film Io sono Rosa Ricci si concentra sulla vita della protagonista delle ultime serie della fiction, prima di mettere piede nell'Istituto penitenziario Minorile di Napoli. Si racconterà della sua famiglia, della deriva criminale che sin da giovanissima ha preso la sua vita e quindi delle scelte che ha compiuto, per poi arrivare in carcere, dove ha dovuto fare i conti con una realtà più dura di quanto si aspettasse. Nella serie si è già potuto assistere a qualche flashback, in cui ruolo significativo lo ha avuto il personaggio di Ciro Ricci, fratello maggiore di Rosa, interpretato da Giacomo Giorgio che, però, nel film non sarà presente. Nel cast del prequel ci saranno Antonia Truppo, che interpreta la madre, tornerà anche Raiz, nei panni di Don Salvatore, con una new entry, quella di Andrea Arcangeli, attore noto per aver interpretato Roberto Baggio nel film Il Divin Codino di Netflix, ed essere stato diretto dalla regista Patitucci nel film Come pecore in mezzo ai lupi del 2023