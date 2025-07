Mare Fuori 6 cambia, nuova regia per la prossima stagione e novità sulla data d’uscita

Sono partite lo scorso 30 giugno le riprese di Mare Fuori 6, nuovo capitolo della serie Rai, fenomeno di questi ultimi anni. Un nuovo capitolo che porterà avanti le storie inesplorate nella quinta stagione, con alcune novità importanti svelate dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

Le parole di Maria Pia Ammirati

In un'intervista rilasciata a Il Mattino, la dirigente Rai ha svelato che la prima novità di rilievo potrebbe essere quella di un cambio di strategia per la data d'uscita della sesta stagione di Mare Fuori. Se negli ultimi anni la disponibilità online dei nuovi episodi era coincisa con il Festival di Sanremo, dove Mare Fuori aveva trovato largo spazio anche dal punto di vista promozionale, l'uscita delle nuove puntate potrebbe essere anticipata a gennaio o inizio febbraio. Il meccanismo continuerà ad essere, verosimilmente, quello di un'anteprima su RaiPlay delle puntate e la messa in onda delle stesse nelle settimane successive.

Beniamino Catena nuovo regista di Mare Fuori

Altra importante novità per la nuova stagione di Mare Fuori sarà la regia. Dopo il cambio alla macchina da presa nella scorsa stagione, con il passaggio di mano da Ivan Silvestrini a Ludovico Di Martino, con la sesta stagione cambia ancora il punto di vista. Il testimone passa infatti a Beniamino Catena, già regista di Doc Nelle tue Mani, Un passo dal cielo, Rosy Abate e Squadra Antimafia, che raccoglierà la pesante eredità.

Quando esce Mare Fuori 6

Ammirati nella stessa intervista ha confermato, proprio su Mare Fuori, che ci sarà anche una settima stagione, come aveva già anticipato il produttore Roberto Sessa, che in un'intervista recente aveva detto: "Alla vigilia dell'inizio delle riprese della sesta stagione, stiamo scrivendo la settima e l'ottava". Sessa aveva inoltre aggiunto che nelle prossime stagioni ci sarebbero state delle uscite importanti, come d'altronde era già successo con gli ultimi capitoli. In merito a quello che vedremo nella prossima stagione, era stato il capo sceneggiatore Maurizio Careddu a parlarne a Fanpage, in un'intervista nella quale aveva anticipato: "Rosa sarà ancora al centro del racconto".