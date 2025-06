Mare Fuori 6, quando iniziano le riprese e le novità sul cast: il produttore svela il futuro della serie

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il cast di Mare Fuori è pronto a tornare sul set. Le riprese della sesta stagione della serie tv di successo partiranno il prossimo lunedì, 30 giugno 2025. Lo ha fatto sapere il produttore Roberto Sessa all'Italian Global Series Festival, evento al quale ha partecipato insieme a una parte del cast, Carmine Recano, Manuele Velo, Alfonso Capuozzo e Yeva Sai. I nuovi episodi della fiction saranno disponibili per la visione a fine febbraio 2026, come da prassi ormai. Il produttore ha inoltre confermato che è iniziata la scrittura delle stagioni 7 e 8.

Le parole di Roberto Sessa su Mare Fuori 6

All'Italian Global Series Festiva, il produttore di Mare Fuori, Roberto Sessa, ha svelato quando iniziano le riprese della sesta stagione e annunciato che la settima e l'ottava sono già in fase di preparazione: "Alla vigilia dell'inizio delle riprese della sesta stagione, stiamo scrivendo la settima e l'ottava". Ha anticipato che, come già capitato nelle precedenti stagioni, ci saranno dei personaggi in uscita: "Come tutte le stagioni, questo è un racconto dove c'è gente che va e gente che viene. Anche nella sesta ci saranno delle uscite, uscite importanti, ma avremo entrate molto interessanti". Ha spiegato che le riprese inizieranno lunedì 30 giugno 2025, a Napoli, e "saremo su RaiPlay a fine febbraio 2026 e poi andremo su Rai 2, poi su Netflix". I tempi per i nuovi episodi di Mare Fuori saranno, quindi, sempre gli stessi: "Cerchiamo di dare appuntamento: iniziamo il 30 giugno, siamo in onda a fine febbraio".

"Mare Fuori arriva in 4 Paesi"

Roberto Sessa, al pubblico dell'Italian Global Series Festival, ha svelato che quattro Paesi, Spagna, Francia, America e Inghilterra, "vorrebbero fare un adattamento della storia di Mare Fuori". Ha spiegato che in Spagna hanno già cominciato le riprese di Mar afuera, il titolo. "Aspettiamo con curiosità gli USA, se decidessero di fare un adattamento americano vuol dire che abbiamo creato qualcosa di veramente importante", ha concluso.