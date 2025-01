video suggerito

Mare Fuori 6, ecco le location a Napoli. Tutti i set in città nel 2025 Napoli torna capitale del cinema nel 2025 con grandi serie e film che saranno registrati in città. Da Mare Fuori 6 e il film dedicato a Rosa Ricci, ad A casa di papà, con Serena Autieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Maria Esposito (a sinistra), Rosa Ricci in Mare Fuori, e Serena Autieri (a destra)

A Napoli si gira la serie "Mare Fuori 6", la fortunata fiction Rai dedicata ai ragazzi dell'IPM, l'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, ambientato all'interno della sede della Marina Militare al Molo San Vincenzo (nella realtà, è invece sull'isola di Nisida a Coroglio). La quinta stagione della serie che ha per protagonisti Matteo Paolillo, nei panni di Edoardo, Maria Esposito in quelli di Rosa Ricci e Massimiliano Caiazzo, nella fiction Carmine Di Salvo, non è ancora stata trasmessa – andrà, infatti, in onda a febbraio. Ma a Napoli stanno già per partire le riprese della stagione successiva, come apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

Non solo, perché anche altre grandi produzioni cinematografiche avranno luogo a Napoli. Tra queste, il film prequel di Mare Fuori, che sarà dedicato tutto al personaggio di Rosa Ricci, con Maria Esposito come protagonista. "Gomorra Le Origini", la serie tv per la regia di Marco D'Amore. "A casa di Papà", serie tv Rai prodotta da Luca Barbareschi, con la regia di Tiziana Aristarco, e nel cast Serena Autieri, Fabio Fulco e Fortunato Cerlino. Sono già in corso, invece, le riprese di "Portobello", la prima serie tv del regista Marco Bellocchio, ispirata alla drammatica vicenda di Enzo Tortora, il popolare presentatore tv, vittima del più grande errore giudiziario italiano.

Napoli, quindi, torna città-set cinematografico nel 2025 con importanti produzioni che hanno già programmato le riprese cinematografiche nel capoluogo partenopeo per le prossime settimane.

Mare Fuori 6, la serie tv si gira a Napoli

Con la quinta stagione ancora da scoprire, Mare Fuori avrà quindi sicuramente anche una sesta stagione. La quarta stagione si è conclusa con una scena emblematica. Rosa Ricci, in abito nuziale, lascia prima di arrivare sull'altare il promesso sposo Carmine, scegliendo al posto dell'amore quello per la sua famiglia – nella fiction contrapposta a quella di Di Salvo. La quinta stagione, quindi, potrebbe partire proprio da quanto accaduto dopo il matrimonio non concretizzatosi.

Il film prequel di Mare Fuori dedicato a Rosa Ricci

Sempre a Napoli si gira quest'anno il film prequel di Mare Fuori, dedicato interamente alla storia di Rosa Ricci. Protagonista dovrebbe essere la talentuosa attrice napoletana Maria Esposito.

Gomorra Le Origini – serie tv per la regia di Marco D'Amore

Gomorra sta per tornare con una serie prequel, affidata all'abile regia di Marco D'Amore, l'attore che interpretava Ciro Di Marzio, "l'Immortale". D'Amore ha firmato recentemente grandi lavori cinematografici, come Caracas, con Toni Servillo. Le riprese dovrebbero tenersi in questo caso nella zona orientale di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it. D'Amore con un video pubblicato sui social ha spiegato la genesi di questa nuova avventura, sottolineando che, al momento, non potrà fare spoiler su quanto accadrà nei nuovi episodi. La prima stagione sarà composta da 6 puntate.

A casa di Papà, serie di Rai Uno con Serena Autieri

"A Casa di Papà" è la nuova serie tv di Rai Uno con Serena Autieri, Fabio Fulco, Alessandro Tedeschi e Fortunato Cerlino. Alla regia c'è Tiziana Aristarco. Racconta il dietro le quinte di una famiglia benestante, composta da Anna, Angelo e ai figli Giulia e Massimo, immersa nei suoi ritmi regolari, in una bella casa di un quartiere agiato di Milano, dove arriva d'un tratto la povertà. La famiglia è costretta a trasferirsi a Napoli, dove Anna ha ereditato la casa materna. La serie è prodotta da Rai Fiction e Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi. Le riprese si terranno anche a Roma.

Portobello, serie tv per la regia di Marco Bellocchio

Altra grande produzione cinematografica a Napoli è la serie Tv Portobello, diretta dal maestro del cinema italiano Marco Bellocchio, che racconta la storia del popolare conduttore televisivo Enzo Tortora, detenuto ingiustamente in carcere dopo le accuse per camorra e traffico di stupefacenti di alcuni collaboratori di giustizia poi rivelatesi del tutto infondate. Nei panni di Tortora ci sarà l'attore Fabrizio Gifuni, già Nino Sarratore nell'ultima stagione de L'Amica Geniale, attore feticcio di Bellocchio che l'ha diretto anche in "Fai bei sogni", "Esterno notte" e "Rapito". A Napoli si sono già svolte alcune riprese in piazza del Gesù. La serie è prodotta dalla Our Films, nuova società di produzione, insieme alla Kavac Film, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. Nel cast, assieme a Gifuni, altre grandissime star del cinema, come Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi.