Quando esce Mare Fuori 5: quante puntate sono e le anticipazioni degli episodi su RaiPlay Le puntate di Mare Fuori 5 andranno in onda da mercoledì 19 febbraio su Rai2, ma saranno disponibili in anteprima su RaiPlay. Nella trama della quinta stagione il destino di Edoardo Conte e quello di Rosa Ricci, che ha lasciato Carmine Di Salvo all'altare.

A cura di Daniela Seclì

Le puntate di Mare Fuori 5 andranno in onda da mercoledì 19 febbraio alle ore 21:20 su Rai2. Gli episodi della nuova stagione saranno disponibili in streaming e in replica su RaiPlay prima della data di messa in onda in prima serata. Le riprese sono finite lo scorso 12 ottobre, come ha annunciato l'attrice Maria Esposito, che nella fiction interpreta Rosa Ricci. Tra le prime anticipazioni trapelate, anche l'assenza del personaggio di Edoardo Conte nella quinta stagione. In arrivo nuovi personaggi.

Quando esce Mare Fuori 5: la data di uscita delle puntate su Rai2

La quinta stagione di Mare Fuori andrà in onda su Rai2 a partire da mercoledì 19 febbraio. In queste ore è stata ufficializzata la data di lancio delle nuove puntate. Durante il Festival di Sanremo 2025 ci saranno delle attività di promozione della serie, come è accaduto anche per le passate stagioni.

Le puntate usciranno in anteprima in streaming su RaiPlay

Un altro elemento di continuità con il passato è la decisione di rendere disponibili gli episodi in anteprima su RaiPlay. Dunque gli spettatori potranno decidere se immergersi fin da subito nella trama della quinta stagione o se attendere la messa in onda televisiva prevista dal 19 febbraio su Rai2. Al momento non è dato sapere di quanti episodi sarà composta la serie Mare fuori 5. Nelle passate stagioni, la trama si sviluppava nel corso di dodici episodi e sei puntate. Solo la quarta stagione è composta da quattordici episodi e sette puntate. Dunque anche la quinta stagione dovrebbe essere composta da 6 o 7 puntate.

Le anticipazioni: il destino di Edoardo Conte e di Rosa Ricci

Tra le prime anticipazioni di Mare Fuori 5 c'è l'assenza del personaggio di Edoardo Conte, che nella quarta stagione viene colpito alla testa con una pala mentre si trova in un cimitero. L'attore Matteo Paolillo, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha dichiarato che non farà parte del cast della quinta stagione:

Sono molto soddisfatto del percorso di Edoardo, era giusto che un personaggio del genere non la facesse franca, altrimenti si rischiava di farsi travolgere dal fascino del male. Invece abbiamo chiuso un cerchio. Che cosa mi mancherà? Quel set. Ho vissuto qualcosa di raro. Guardo a quella esperienza come se fosse la mia infanzia attoriale. È giusto non cadere nella sindrome di Peter Pan. Si deve crescere.

Nella quinta stagione di Mare Fuori si cercherà il colpevole dell'episodio legato a Edoardo Conte. Tornerà l'attrice Maria Esposito. Secondo quanto riporta Repubblica, Rosa Ricci avrà sete di vendetta dopo quanto accaduto a Conte. La donna sarà anche molto provata dopo avere abbandonato all'altare Carmine Di Salvo. Non mancheranno le new entry. Arriveranno all'Ipm di Napoli altri giovani con storie difficili. Alcuni criminali provenienti dal Nord cercheranno di imporre il loro controllo su Napoli.