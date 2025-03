Mare Fuori 5, il cambio alla regia c’è e si vede: la recensione dei primi episodi

A cura di Gaia Martino

La quinta stagione di Mare Fuori si apre con la lettera di Rosa Ricci nella quale spiega a Carmine Di Salvo il motivo per il quale ha deciso di lasciarlo all'altare e rinunciare alla vita felice con lui. "Non sono quella rosa bianca, pura e limpida, che pensavi tu. Io sono rossa e nera, passione e vendetta" recita la protagonista interpretata da Maria Esposito, mentre è in apnea, nuda, sott'acqua. A prevalere nei nuovi episodi è il suo lato vendicativo: ecco perché decide di tornare in carcere per riprendere in mano il controllo del clan dopo le morti del fratello Ciro e del padre, don Salvatore Ricci.

Dopo la quarta stagione che sembrava aprire la strada a una serie romantica e macchiettistica, con la new entry alla regia, Ludovico Di Martino, Mare Fuori sembra riprendere in mano il vero focus della trama. Come aveva già anticipato in conferenza stampa, il regista classe '92 ha cercato di portare più realtà nell'immagine carceraria della serie. Meno "college" e svago, più recinti e gabbie. E la scena in cui Rosa Ricci rientra nell'ipm ne è la prova. Anche la sala comune è cambiata: è più piccola, meno accogliente. Un modo per avvicinarsi ai veri spazi dei carceri minorili e appassionare i telespettatori, rendendo la trama quanto più reale possibile. Il cambiamento è anche nell'intensità di alcune scene rese forti non solo dagli attori, anche dai movimenti della macchina da presa. Dalle urla e le crisi di panico di Carmela dopo la scoperta della morte di Edoardo, al tentativo di strangolamento al cimitero, messo in atto da Rosa Ricci, dopo la confessione sui soldi e sull'agguato a Salvatore Ricci. Il modo in cui Di Martino costruisce e dosa la suspance permette alla serie di alzare l'asticella della qualità.

Addio al gossip in questa nuova stagione. Dopo la visione dei primi due episodi, appare chiaro come al centro della storia ci sia il racconto del singolo personaggio, da Rosa Ricci e Carmela Valestro a Cucciolo e Dobermann. Dopo aver allontanato le loro "metà", si metteranno davanti a uno specchio per fare i conti con le proprie vite, le proprie scelte, le proprie colpe. E con l'ingresso dei nuovi personaggi, da Simone ai due nuovi detenuti arrivati dal Nord, Mare Fuori 5 ritorna ad essere una di quelle serie da guardare tutta d'un fiato.

