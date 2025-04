video suggerito

Mare Fuori 5, Rebecca Mogavero: "La storia di Sonia e Marta confusa. Il nostro fisico è cambiato durante le riprese" Rebecca Mogavero si racconta a Fanpage.it. L'attrice che interpreta il ruolo di Marta in Mare Fuori 5 ha dovuto lavorare sodo con Elisa Tonelli, Sonia nella serie, per raggiungere la fisicità di una boxer. "La loro storia inizialmente era un po' nebulosa, è stata costruita dopo" ha spiegato l'attrice che ha trovato nel fidanzato attore, Christian Burruano, un "punto di riferimento".

A cura di Gaia Martino

Rebecca Mogavero è l'attrice che veste i panni di Marta in Mare Fuori 5. 25 anni, di origini piemontesi, prima di immergersi nel mondo della recitazione si dedicava ai fumetti, passione che non ha mollato una volta diventata attrice. Aveva recitato in un cortometraggio e nella fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso 2, ma con ruoli minori: Mare Fuori 5 segna il suo vero e proprio debutto in un progetto importante per il quale ha dovuto lavorare sodo. In un'intervista a Fanpage.it Rebecca Mogavero ha raccontato come ha affrontato questo nuovo capitolo della sua vita. Per interpretare Marta ha dovuto fare dieta e allenamenti per raggiungere il fisico di una pugile: con il supporto di Elisa Tonelli, Sonia nella serie, è riuscita a resistere alla pizza di Napoli, dove ha vissuto durante i mesi delle riprese. Ad aiutarla nelle preparazione del personaggio anche il fidanzato, Christian Burruano, attore che per lei è stato "un punto di riferimento".

Mare Fuori 5 segna il tuo debutto, vero e proprio, nel mondo della recitazione. Come hai vissuto questa esperienza?

Mi ci sono trovata catapultata dentro. Da Torino sono scesa giù a Napoli, ho cambiato dieta, ho iniziato l'allenamento. È stato tutto molto rapido. Dopo il provino, abbiamo iniziato a girare dopo un mese. Mi dissero "Tu inizia a scendere, poi vediamo quando tornerai a Torino". All'inizio è stato un po' traumatico perché i cambiamenti fanno un po' paura. Ma è stata una bellissima esperienza.

Sei riuscita ad ambientarti subito?

I ragazzi del cast sono tutti molto bravi, sono stati loro ad accoglierci a noi nuovi. Anche quelli più grandi, come Antonio De Matteo, ci hanno fatto da padri della situazione. È stato molto bello, l'esperienza mi ha dato tanto. Mi ha messo in condizione di mettermi in gioco. Non ho mai partecipato a un progetto così grosso, era tutto nuovo e ho imparato tanto in poco tempo.

Come è nata l'idea di proporsi per questa serie tv?

Tramite la mia agenzia feci il provino. Nel primo call back conobbi Ludovico (Di Martino, ndr) e abbiamo fatto una prova di una scena che nella serie non c'è. La storia mia e di Elisa (Tonelli, ndr) è stata un po' modificata. A Napoli ho fatto io da spalla ad altre sei o sette ragazze che provavano il ruolo di Sonia. Cercavano una fisicità ben precisa, e io li aiutai a capire chi fosse la più adatta.

In cosa è stata modificata la storia di Marta e Sonia?

È stata costruita durante (le riprese, ndr). Credo che abbiano scelto me ed Elisa perché hanno visto che funzionavamo bene anche per la nostra fisicità, le nostre personalità. La loro storia inizialmente era un po' nebulosa, è stata costruita dopo.

Ho letto in un'intervista che hai dovuto lavorare sodo per interpretare Marta, personaggio che si allontana molto dal tuo carattere. In che modo sei riuscita a vestire i suoi panni?

Ho iniziato da poco a fare l'attrice. Quindi sono stata aiutata dal mio compagno, da Ludovico (Di Martino, ndr) che ci ha subito chiesto di essere confident con il nostro fisico. Marta usa la sua estetica per relazionarsi, la sfrutta, ed è una cosa che non ho mai fatto. Anzi mi sono sempre voluta nascondere, sono sempre stata timida. Pur avendo un certo aspetto estetico, mi sono sempre arrivate determinate attenzioni, ma è una cosa che non ho mai voluto accettare.

Possiamo dire, allora, che il tuo ruolo ti ha aiutato con la tua insicurezza?

Mi ha messo nella condizione di crescere, mi è servito per essere un po' più sicura di me.

Prima hai citato il tuo compagno, Christian Burruano, anche lui attore. In che modo ti ha aiutato nella preparazione?

Mi ha aiutato per il provino, è il mio coach. Mi ha formata praticamente lui, è il mio punto di riferimento.

Rebecca Mogavero e Christian Burruano

Dicevi che hai dovuto prepararti anche fisicamente per vestire i panni della detenuta pugile.

Sì, io e Elisa (Tonelli, ndr) abbiamo iniziato il percorso di dieta e allenamento durante le riprese. Il nostro fisico è cambiato tanto nelle ultime scene, abbiamo percepito tanto il prima e dopo. Ora sto continuando a fare box che ho scoperto grazie a Mare Fuori. Non sono mai stata una grande sportiva. Mi allenavo, ma non ho mai fatto sport davvero.

Com'è stata la convivenza con Elisa Tonelli a Napoli?

Siamo state in simbiosi totale, ci siamo motivate a vicenda per il percorso di dieta e allenamento. Eravamo a Napoli e non potevamo mangiare la pizza, quindi ci supportavamo a vicenda.

Ti è piaciuto vivere lì per qualche mese?

Quando vieni da un paesino, dove abito io, il caos ti traumatizza un po'. Eravamo in centro, nel periodo estivo del boom del turismo, quindi all'inizio è stato un po' complicato. Quando sono andata via mi mancava Napoli. C'è sempre vita a tutte le ore, tanta spontaneità. A Torino alle 10 chiudono tutti, la città muore. Napoli invece è viva, mi rimarrà nel cuore. Poi l'esperienza è stata così unica che la associo anche al luogo dove l'ho vissuta, mi ci sono affezionata.

Torniamo alla serie. Marta è molto legata a Sonia, ma inscena il bacio con Doberman per farla allontanare da lui. Questa mossa è dettata da gelosia o da altro?

Questa scena sulla sceneggiatura non è raccontata, lascia il dubbio per la prossima stagione. Quello che so è che Marta ha questa modalità manipolatoria di gestire le relazioni perché è stata abituata così. È il suo modo di difendersi dal mondo esterno, quindi vede in Doberman una minaccia perché pensa che possa portarle via Sonia.

Marta, quindi, sarà ancora più centrale nella nuova stagione?

Non so nulla sulla sesta stagione.

Desideri, comunque, continuare a seguire questa strada della recitazione.

Decisamente sì. Spero di fare tanti progetti, mi piacerebbe provare tante cose nuove, fare esperienze. In parallelo continuo anche con il fumetto, con il disegno. Ora non sto più andando a scuola ma sto lavorando ad un progetto personale. I due mondi vanno a braccetto, quello che imparo dal cinema lo riporto sul foglio. Il lavoro principale è fare l'attrice, però il fumetto non lo mollerò mai.