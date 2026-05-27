Vincenzo Ferrera su Mare Fuori: “Se è una gabbia è dorata, Beppe Romano mi ha cambiato la vita” 

Vincenzo Ferrera celebra il successo di Mare Fuori e il legame indissolubile con il personaggio di Beppe Romano. Con la sesta stagione in onda su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, l’attore ha respinto l’idea di sentirsi intrappolato nel ruolo dell’educatore dell’IPM.

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Vincenzo Ferrera celebra il successo di Mare Fuori e il legame indissolubile con il personaggio di Beppe Romano. Con la sesta stagione in onda su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, l'attore palermitano ha voluto respingere con forza l'idea di sentirsi intrappolato nel ruolo dell'educatore dell'IPM: “Per me non è una gabbia, e se lo fosse sarebbe una gabbia dorata”, ha dichiarato, aggiungendo di ritenere il personaggio una svolta radicale per la sua vita. Un traguardo straordinario che corona una carriera lunga, partita dal teatro d'autore e consolidatasi negli ultimi anni in alcune delle più importanti fiction italiane.

Le parole di Vincenzo Ferrera su Mare Fuori

Il fenomeno globale di Mare Fuori continua a macinare record su Rai 2 e RaiPlay, dove la sesta stagione si conferma come uno dei prodotti più visti e distribuiti all'estero della storia della televisione pubblica. Al centro di questo racconto corale c'è, fin dal primo capitolo, la figura di Beppe Romano, l'educatore dell'Istituto Penale Minorile che con i suoi occhi buoni e la sua incrollabile bussola morale tenta di offrire una seconda possibilità ai ragazzi della serie. A prestargli il volto è Vincenzo Ferrera, attore che a questo ruolo deve la grande popolarità televisiva ma che rivendica con orgoglio le proprie radici artistiche.

Intervistato da Novella 2000, Ferrera ha risposto alla domanda se, dopo sei stagioni sul set a Napoli, avvertisse il rischio di rimanere ingabbiato in un personaggio così iconico: "Fino a oggi non ho avvertito questo rischio perché in questi anni ho fatto tantissime cose. Mare Fuori per me non è una gabbia e se lo fosse sarebbe una gabbia dorata: Beppe Romano è il personaggio che mi ha cambiato la vita e gli sono molto grato", le parole.

Dal teatro al successo in tv

La gratitudine di Ferrera verso la serie cult della Rai non cancella una formazione solida e prestigiosa. Prima di approdare dietro le sbarre dell'IPM televisivo, l'attore palermitano ha accumulato oltre trent'anni di teatro, lavorando sui palcoscenici più importanti d'Italia al fianco di maestri assoluti della regia e della recitazione come Carlo Cecchi, Mario Martone e Toni Servillo.

Una versatilità che negli ultimi anni gli ha permesso di saltare da un set all'altro, frequentando generi diversissimi. Tra i suoi impegni recenti sul piccolo schermo spiccano produzioni di grande impatto come Sopravvissuti, la serie biopic Per Elisa – Il caso Claps e la fiction in costume Belcanto. Progetti che lo hanno visto spesso recitare accanto a Giacomo Giorgio (l'indimenticato Ciro Ricci di Mare Fuori), consolidando un sodalizio artistico nato proprio sul set napoletano. “Con Giacomo siamo una coppia affiatata, abbiamo trovato una sinergia che la Rai ha capito e di cui si fida”, aveva raccontato l'attore a Fanpage.it. “Ma abbiamo creato personaggi talmente diversi che la gente non si è mai lamentata. Eravamo sempre agli antipodi rispetto ai ruoli dell'IPM”.