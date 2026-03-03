Quando esce Mare Fuori 6: quante puntate sono e a che ora vederle su RaiPlay

Mercoledì 4 marzo arrivano su RaiPlay i primi sei episodi di Mare Fuori 6. La sesta stagione della serie sarà trasmessa prima in streaming, la messa in onda su Rai2 è prevista per il mese di aprile. Intanto, entro l’11 marzo, arriveranno anche le altre tre puntate.

Da mercoledì 4 marzo su RaiPlay arrivano, in anteprima, i primi sei episodi di Mare Fuori 6 come annunciato già lo scorso gennaio. La serie, in sei prime serate, arriverà in chiaro su Rai2, probabilmente ad aprile, ma la data ufficiale non è stata ancora confermata. Mentre sulla piattaforma streaming tutte le puntate saranno disponibili dall'11 marzo. Questa suddivisione, già adottata gli anni scorsi, si è rivelata vincente per l'andamento della serie che, di fatto, conta la maggior parte delle visualizzazioni in streaming.

Quando escono le nuove puntate di Mare Fuori 6 e come vederle in streaming su RaiPlay

Le prime tre puntate di Mare Fuori, quindi i primi sei episodi, saranno disponibili nella giornata di mercoledì 4 marzo, su RaiPlay. Le altre tre puntate, per un totale di 12 episodi, arriveranno a distanza di una settimana. Di fatto la sesta stagione della serie sarà disponibile solo sulla piattaforma streaming, prima della messa in onda ufficiale in chiaro, sempre su Rai2, che però è ancora in via di definizione. Molto probabilmente, sarà fissata per aprile, sempre che la Rai non decida di anticiparla a fine mese, a distanza di qualche settimana dal caricamento dei contenuti su RaiPlay.

Quando andrà in onda su Rai 2: le anticipazioni

La sesta stagione della serie, che è stata confermata per altri due capitoli, sarà ancora incentrata attorno alla figura di Rosa Ricci che si trova nella condizione di dover scegliere chi essere e cosa diventare da grande. La sua indole, ormai, sembra essere cambiata e le guerre tra clan sono il residuo di qualcosa da risolvere, ma che la figlia di Salvatore Ricci, sente non appartenerle più. Sullo stesso binario si muovono le storie di Carmela Valestro, vedova di Edoardo Conte che, ormai, gestisce l'impero del malaffare, ma anche di Simone, divorato dalla rabbia e deciso a vendicarsi. Intanto a dove fare i conti con le sue scelte è anche la direttrice, Sofia Durante, irascibile e implacabile nella ricerca di sua figlia, scappata con i due delinquenti milanesi detenuti nell'IPM napoletano. Non mancheranno nuovi ingressi nell'istituto, tra ragazze che hanno cercato riscatto nella criminalità e chi, invece, desidera realizzare i suoi sogni. Nel frattempo anche le storie degli altri detenuti continuano, tra Pino e Alina, i fratelli Micciarella e Cucciolo, sembra farsi avanti una volontà di redimersi dal male commesso e trovare una strada più sicura. Gli adulti, poi, (come la madre di Rosa e il Comandante) dovranno destreggiarsi tra nuovi sentimenti e situazioni delicate da affrontare che coinvolgeranno anche i ragazzi.