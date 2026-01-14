Mare Fuori 6, svelate le date di uscita: episodi in anteprima su RaiPlay, quando arriva su Rai2

Con l'annuncio di Rai Pubblicità, può ufficialmente partire il countdown per l'uscita di Mare Fuori 6. Il nuovo capitolo della serie televisiva di successo, fenomeno degli ultimi anni, sta per tornare in tv per portare avanti le storie inesplorate e lasciate in sospeso nella quinta stagione. In particolare l'epilogo della sparatoria al luna park che ha colpito Tommaso (Manuele Velo), intervenuto per proteggere Rosa Ricci (Maria Esposito) da un proiettile vagante. Dopo il cambio alla macchina da presa con il passaggio di mano da Silvestrini a Di Martino, con la sesta stagione cambia ancora il nome alla regia, affidata a Beniamino Catena. I nuovi episodi, come capitato negli anni precedenti, usciranno prima su RaiPlay, poi andranno in onda in prima serata su Rai2. La data è stata fissata per marzo 2026.

Le date di Mare Fuori 6: l'uscita su RaiPlay e in chiaro su Rai2

Rai Pubblicità ha presentato le date della sesta stagione di Mare Fuori, fenomeno crossmediale che ha conquistato la Generazione Z, molto atteso dai fan. Come ormai da tradizione, la serie televisiva torna in tv dopo il Festival di Sanremo. Le date ora sono ufficiali: i primi sei episodi saranno disponibili per la visione in anteprima su RaiPlay da venerdì 6 marzo 2026. I restanti saranno rilasciati il 13 marzo 2026, data in cui partirà la messa in onda in prima serata su Rai 2.

Le novità della sesta stagione: nuovi protagonisti e "uscite importanti"

Tre personaggi inediti affiancheranno i protagonisti: è questa una delle novità assolute della nuova stagione della fiction di successo che vedrà, parallelamente, anche delle "uscite importanti", stando a quanto dichiarato dal produttore Roberto Sessa. La quinta stagione si è chiusa con la sparatoria al luna park che colpisce Tommaso, intervenuto per proteggere Rosa Ricci da un proiettile vagante. Ma anche con l'inizio della storia d'amore tra il Comandante e la madre di Rosa Ricci. La nuova stagione permetterà di approfondire le vite dei personaggi, e ripartirà senza troppi dubbi sulle vicende lasciate in sospeso dentro e fuori il carcere minorile di Napoli.