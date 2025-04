video suggerito

Mare Fuori 6, cosa può accadere dopo il finale della quinta stagione Mare Fuori 6 si farà e il finale della quinta stagione sembra confermare la nuova stagione della serie tv di successo, nonostante gli sceneggiatori non si siano ancora espressi a tal riguardo. Ecco alcuni scenari su cosa potrebbe succedere dopo il finale della quinta stagione. L'articolo contiene spoiler.

A cura di Gaia Martino

Il finale di Mare Fuori 5 lascia spazio a nuovi scenari sul futuro della serie targata Rai. Non c'è ancora una data di partenza delle riprese dei nuovi episodi né notizie sulla scrittura della sceneggiatura, ma appare scontato che ci sarà con ogni probabilità una sesta stagione. Sebbene sia prematuro parlare della trama, il finale della quinta stagione sembrerebbe lasciare un punto interrogativo sulla vita di alcuni personaggi che potrebbero trovare risposta nella nuova stagione. Da qui in avanti troverete spoiler.

Tommaso è davvero morto nel tentativo di proteggere Rosa?

La scena finale che vede la sparatoria al luna park è una delle più forti del dodicesimo episodio, quello che chiude la quinta stagione. Tommaso nel tentativo di proteggere Rosa Ricci da un proiettile vagante a lei indirizzato, viene colpito: cade a terra e sogna il volto del fratellino che gli dice "Mi hai salvato". Questa scena segna davvero la fine del personaggio? Una domanda la cui risposta potrebbe non essere così ovvia data la centralità del personaggio di Tommaso che, insieme alla madre ritrovata, sembrerebbe aprire un nuovo capitolo di vita per Rosa Ricci.

Un'altra domanda che accresce la curiosità dei fan della serie riguarda il colpevole della sparatoria. Chi voleva uccidere Rosa Ricci? Le teorie sono due: o Simone, deciso a eseguire l'ordine di Donna Wanda prima che quest'ultima morisse, o Carmela, che dopo aver dato l'ordine di uccidere il clan Di Salvo guarda la propria fede nuziale facendosi vanto di aver superato il marito defunto, Edoardo.

Il destino di Lino nell'Ipm

Nell'ultimo episodio di Mare Fuori 5 il Comandante Massimo, dopo la confessione di Diego sui milanesi che gli avevano fornito la droga, inizia a sospettare di Lino. Intuisce che potrebbe essere stato lui a mettere la droga nella cella di Angelo, per incastrarlo vista la bugia sulla sua detenzione che incastra anche Silvia. Nei nuovi episodi non è escluso che la guardia possa essere scoperta.

L'evoluzione delle storie d'amore: il Comandante con Maria Ricci e Silvia con Angelo

Nell'ultimo episodio spazio anche all'amore. Inaspettatamente il comandante e Maria Ricci, la madre di Rosa, si baciano appassionatamente. Non sono gli unici: anche Silvia e Angelo, prima che la giovane abbandoni l'ipm, si scambiano un affettuoso saluto sottolineando che la loro storia potrebbe esistere "in un'altra vita". Se Angelo troverà il coraggio di dire la verità e fare il nome della sorella come responsabile dell'incidente d'auto per il quale è stato imprigionato, potrebbe tornare da Silvia e vivere con lei la relazione che sogna.

Quando inizieranno le riprese di Mare Fuori 6

Non c'è ancora una data di partenza delle riprese di Mare Fuori 6. Il prequel Io sono Rosa Ricci che vedrà impegnata Maria Esposito e Raiz, gli unici attori finora confermati per il film dedicato alla storia della protagonista di Mare Fuori, dovrebbe iniziare a breve le riprese, con ogni probabilità prima dell'estate. Stesse tempistiche potrebbe avere il set della serie tv di successo: si attendono conferme ufficiali.