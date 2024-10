video suggerito

Maria Esposito: "Non mi sentivo all'altezza di Mare fuori", poi svela cosa ha fatto con i soldi della serie L'attrice, ospite de La volta buona, confida: "La scena del matrimonio tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo non aveva senso".

A cura di Daniela Seclì

Maria Esposito si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al programma La volta buona. Conosciuta per il personaggio di Rosa Ricci, interpretato nella serie Mare fuori, si è raccontata spaziando dal lavoro di attrice alla vita privata. Esposito ha confidato che non voleva saperne di fare il provino di Mare fuori:

Quando ho visto la serie prima del provino, vedevo tutti i ragazzi che erano veramente molto bravi e io non mi sentivo all'altezza. Poi, prima di Mare fuori, ho fatto altri provini e quindi a un certo punto mi sono detta: "Ma dove vado?" A un certo punto ho bloccato Paola, la mia agente, su Whatsapp. L'ho bloccata perché non volevo fare il provino. Ho bloccato anche Biagio Manna che mi aveva fatto conoscere Paola. Ho bloccato tutti perché mi ero convinta che quel provino non volevo farlo. E quando dico una cosa, quella deve essere.

Biagio Manna, allora, l'ha raggiunta e l'ha convinta: ”È venuto, mi ha guardato e mi ha detto: ‘Ti ho vista fin da piccola, ti ho vista in azione, tu sei nata per questo’. Così ho detto: ‘Proviamoci', ho fatto sei provini e al sesto mi hanno preso. Non ci credevo per niente…continuavo a dire: ma quindi devo andare sul set? Devo recitare io?".

Cosa ha fatto con i soldi guadagnati grazie a Rosa Ricci in Mare Fuori

Quanto agli esordi, Maria Esposito ha ammesso che all'inizio era completamente inesperta, tanto da confondere le figure sul set: "Quando sono andata sul set ero convinta che il regista fosse quello con la camera in mano, ma era l'operatore. Non sapevo niente, però i ragazzi come Antonio Orefice, Giacomo Giorgio, Nicolò Galasso, Matteo Paolillo, mi hanno fatto capire il senso di questo lavoro, mi hanno aiutata tanto, questo per me è Mare fuori". Quindi ha svelato cosa ha fatto con i primi soldi guadagnati:

Ho rifatto la mia cameretta. Non dormivo da sola, in camera mia c'era anche mia sorella perché io non riesco a dormire da sola, lo faccio da pochissimo. Ho fatto la cameretta nuova come la volevo io, con un solo letto e i quadri di Sophia Loren. Ogni giorno quando mi sveglio dico: "Io voglio essere come te o quasi".

La scena del matrimonio tra Rosa e Carmine che disapprova

Maria Esposito ha fatto sapere che le riprese di Mare fuori 5 sono finite sabato 12 ottobre: "È stata tosta quest'anno, era tanta roba. È una stagione diversa". Quindi ha commentato la scena della quarta stagione in cui lascia Carmine, personaggio interpretato da Massimiliano Caiazzo, all'altare. Caterina Balivo le ha chiesto: "Tu lo avresti mai fatto?". Esposito non ha avuto dubbi:

Mai, infatti quando ho letto quella scena ho detto: "Ma perché?" non aveva senso.