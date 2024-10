Vincenzo Ferrera ha finito le riprese di Mare Fuori 5, il saluto al cast: “Siete una famiglia” Vincenzo Ferrera avrebbe terminato le riprese di Mare Fuori 5. L’attore che veste i panni di Beppe ha salutato il cast, il video circola sui social network. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Continuano le riprese di Mare Fuori 5. Gli attori della celebre serie televisiva sono tornati sul set lo scorso giugno per registrare i nuovi episodi – diretti da un nuovo regista, Ludovico Di Martino – che dovrebbero essere disponibili alla visione ad inizio 2025. A distanza di mesi dall'inizio delle riprese, iniziano a trapelare i primi movimenti su chi ha terminato la sua avventura nell'Ipm di Napoli. Dopo Giovanna Sannino, è arrivato il momento di Vincenzo Ferrera: l'attore che nella fiction interpreta il commissario Beppe Montana avrebbe salutato i suoi colleghi. Il video che sta facendo il giro del web in queste ore.

Il video di Vincenzo Ferrera che saluta il cast di Mare Fuori 5

Dopo Giovanna Sannino, anche Vincenzo Ferrera avrebbe salutato il set di Mare Fuori 5. Circola sul web un video che ritrae Beppe Montana, il nome del personaggio che interpreta nella serie, in piedi su un tavolo che sembrerebbe far parte di una classe. L'attore nel video in questione ringrazia il cast prima di salutare tutti: "Siete una famiglia. Arrivederci".

Non si tratterebbe di un addio, visto il saluto formale che indica che presto potrebbe tornare, magari nella nuova stagione? Nessuna conferma o informazione trapela dal set della fiction. Tra le stories, però, l'attore ha aggiunto una foto che lo ritrae mentre abbraccia parte dei protagonisti, scattata all'interno dell'ipm: in foto anche Domenico Cuomo (Cardiotrap) e Antonio Orefice (Totò).

Anche Giovanna Sannino ha salutato il set: "Ha finito Mare Fuori"

Poche settimane fa anche Giovanna Sannino ha salutato il set di Mare Fuori. "Ha finito" dichiara qualcuno nel video nel quale si vede l'attrice mentre abbraccia tutto il cast- di cui fa parte anche Maria Esposito – con un mazzo di fiori tra le braccia. Per lei è partito anche l'applauso con il coro: "Brava, brava".