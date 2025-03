video suggerito

Mare Fuori 5, il primo episodio debutta in live su TikTok: il cast presente durante la diretta La quinta stagione di Mare Fuori debutta con una live su TikTok sul profilo ufficiale della serie. Mercoledì 12 marzo alle ore 18, verra trasmesso integralmente il primo episodio della fiction. Nel corso della diretta sarà presente anche il cast della serie, disponibile a commentare con i fan connessi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attesa per la quinta stagione di Mare Fuori è terminata. Dalla mezzanotte di mercoledì 12 marzo, i primi sei episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay. Nel frattempo, però, i fan della serie potranno prendere parte alla live TikTok trasmessa sul profilo ufficiale della serie alle ore 18 di mercoledì 12 marzo. Durante la diretta, non solo verrà trasmesso il primo episodio integralmente, ma gli attori del cast saranno presenti in chat per rispondere e commentare in tempo reale con il pubblico.

Mare Fuori 5, il primo episodio trasmesso live su TikTok

Nel pomeriggio di mercoledì 12 marzo, alle ore 17, verrà trasmesso integralmente su TikTok il primo episodio della quinta stagione Mare Fuori. L'appuntamento avrà luogo sul profilo ufficiale della serie, dove i fan della fiction potranno commentare in diretta con i protagonisti. Gli attori, infatti, saranno presenti nella chat della live per interagire con il pubblico. I primi sei episodi, invece, saranno disponibili in anteprima esclusiva su RaiPlay dalla mezzanotte di oggi. La messa in chiaro, invece, dal 26 marzo su Rai2.

Mare Fuori 5, trama e cast della serie

Mare Fuori 5 continua il racconto dei giovani protagonisti dell'Istitituto Penale Minorile di Napoli. In questa nuova stagione, ricca di sfide e colpi di scena, Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito) sarà ancora protagonista indiscussa della serie. Dopo essersi allontanata da Carmine e in seguito alla morte del padre e del fratello, si immischierà nelle vicende del clan. Oltre a lei, i telespettatori ritroveranno sul piccolo schermo il comandante Massimo (Carmine Recano), Carmela (Giovanna Sannino) e la direttrice Sofia (Lucrezia Guidone). Oltre a loro, anche Alfonso Capuozzo, Rbecca Mogavero, Elisa Tonelli, Clotilde Esposito e volti dei nuovi personaggi.